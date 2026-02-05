Prima pagină » Politic » Ciprian Șerban anunță desemnarea câștigătorului pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța

Ciprian Șerban anunță desemnarea câștigătorului pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța

Ciprian Șerban a anunțat desemnarea câștigătorului contractului pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța.
Nițu Maria
05 feb. 2026, Politic

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat joi, într-o postare pe Facebook, că a fost desemnat câștigătorul contractului pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, etapa a III-a.

„A fost desemnat câștigătorul pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța”, a transmis ministrul, precizând că „în data de 04 februarie 2026 a fost desemnată câștigătoare Asocierea BAWI CONSTRUCTION S.R.L. – SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L., pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, etapa III”.

Ciprian Șerban a explicat că oferta a fost aleasă „în baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț”, iar „valoarea ofertei câștigătoare este de 523 milioane lei, fără TVA”.

Totodată, ministrul a declarat că „finanțarea este asigurată din Programul Transport 2021-2027 și din Fondul de Dezvoltare Regional”, ceea ce garantează stabilitatea investiției.

Ministrul Transporturilor a scris și despre lucrările care urmează să fie realizate.

„Lucrările prevăzute în cadrul proiectului vizează modernizarea Stației Agigea Sud, inclusiv linia de legătură Agigea Ecluză – Agigea Sud, linia 813B, între Agigea Ecluză și Port Constanța Ferry Boat, precum și zona de interes CMT Constanța”, a precizat Ciprian Șerban.

Ciprian Șerban a afirmat că proiectul se înscrie într-o strategie mai largă de modernizare a infrastructurii de transport din România.

„Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A., își reafirmă angajamentul ferm pentru modernizarea infrastructurii de transport”, a transmis ministrul.

El a mai spus că „implementarea proiectelor de investiții constituie o prioritate strategică, menită să asigure României un sistem feroviar sigur, eficient, sustenabil și perfect aliniat standardelor Uniunii Europene”.

