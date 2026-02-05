Nicușor Dan după exercițiile militare de la Smârdan: Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent

„Exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent”, a notat președintele României într-un mesaj publicat pe X.

Potrivit lui Nicușor Dan, prezența Armatei SUA în poligonul de la Smârdan reprezintă o dovadă clară a angajamentului Statelor Unite pentru securitatea și stabilitatea regiunii.

Președintele a mai susținut că organizarea de activități comune contribuie la dezvoltarea capacității militarilor de a acționa eficient și coordonat în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în vederea protejării cetățenilor și a teritoriului național.

„Activitățile comune de instruire sunt foarte importante pentru că militarii noștri și cei americani își cresc astfel capacitatea de a acționa împreună eficient și sincronizat în cadrul NATO pentru a ne proteja cetățenii și teritoriul în față oricăror potențiale amenințări”, se arată în mesajul publicat de Nicușor Dan.

În perioada 29 ianuarie – 4 februarie, elemente ale Regimentului 16 Infanterie al Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan. Exercițiile desfășurate la Smârdan au inclus proceduri comune de comandă, exerciții tactice la nivel de companie și trageri combinate cu muniție reală, pe timp de zi și de noapte.