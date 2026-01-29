Nicușor Dan despre vizita în SUA: Există invitația. Îmi doresc ca aceasta vizită să aibă substanță

„Foarte probabil în cursul acestui an. Există invitația”, a spus Nicușor Dan despre vizita în Statele Unite ale Americii.

Șeful statului a spus că își dorește ca aceasta să fie tratată „în modul cel mai serios”, astfel încât rezultatele să depășească dimensiunea de securitate.

„Eu vreau să tratăm această invitație în modul cel mai serios. Există discuții pe mai multe paliere economice, pe metale rare, pe energia din regiune, pe alte tipuri de colaborări economice. Și îmi doresc că în momentul în care mergem acolo, această vizită să aibă cu adevărat o substanță economică, dincolo de cea de securitate, care este cumva subînțeleasă”, a declarat președintele, joi, la Digi24.

Președintele a vorbit și despre tensiunile dintre statele europene și Statele Unite și poziționarea României. „Noi, România, avem o relație strategică de securitate cu Statele Unite și o relație preponderent economică cu Uniunea Europeană. Și ne dorim ca relația transatlantică să fie cât mai armonioasă cu putință”, a spus Dan.

Despre pozișionarea României privind tensiunile recente, președintele a susținut: „Au fost niște șocuri în ultimul an, au fost niște tensiuni, însă ele nu au rupt această relație. Și ceea ce noi încercăm să facem în dezbaterile europene, de exemplu, pe diferite formate, este să descurajăm escaladarea tensiunilor între aceste opțiuni. Pentru moment suntem bine și sunt optimist pentru viitor”.