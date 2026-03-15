Prima pagină » Știrile zilei » "Sunt cu Bibi total" Trump oferă un interviu presei israeliene în care îl laudă pe Netanyahu și îl atacă dur pe președintele Israelului

“Sunt cu Bibi total” Trump oferă un interviu presei israeliene în care îl laudă pe Netanyahu și îl atacă dur pe președintele Israelului

Președintele SUA, Donald Trump a oferit duminică un interviu postului Canal 14 Israel, apropiat de premierul Benjamim Netanyahu. În declarațiile făcute, președintele SUA îl laudă pe premierul de la Tel Aviv și spune că fără el Israelul nu ar fi existat, dar în același timp, îl atacă dur pe președintele israelian, Isaac Herzog, pe care îl descrie ca fiind “slab” și "ineficient".
Ilie Bolojan, după anunțul restructurărilor de la Dacia: Că ne place, că nu ne place, nu suntem singuri în lumea asta
Ilie Bolojan, după anunțul restructurărilor de la Dacia: Că ne place, că nu ne place, nu suntem singuri în lumea asta
Ce spune Bolojan despre probabilitatea ca românii să poată circula doar 5 zile din 7 cu mașina
Ce spune Bolojan despre probabilitatea ca românii să poată circula doar 5 zile din 7 cu mașina
Bolojan: Ce a făcut PSD este o acțiune politică. Nu merită să ne întoarcem la greșelile pe care le-am făcut anii trecuți
Bolojan: Ce a făcut PSD este o acțiune politică. Nu merită să ne întoarcem la greșelile pe care le-am făcut anii trecuți
Sorin Grindeanu, despre bugetul de stat: Sunt convins că vor trece aceste amendamente
Sorin Grindeanu, despre bugetul de stat: Sunt convins că vor trece aceste amendamente
Grindeanu: Nu am intrat în această guvernare pe post de ficus. Mâine depunem amendamente la buget
Grindeanu: Nu am intrat în această guvernare pe post de ficus. Mâine depunem amendamente la buget
Sorina Matei
16 mart. 2026, 00:48, Politic

„Statul Israel nu ar fi existat dacă Netanyahu nu ar fi fost la putere. Sunt cu Bibi total”

“Există vreun alt lider în Israel care ar fi putut face ceea ce a făcut Netanyahu? Nu, chiar nu cred. Nu ar fi existat Statul Israel dacă prim-ministrul Netanyahu nu ar fi fost la putere. Îl susțin pe Bibi. Sunt cu Bibi total”, a spus Donald Trump, în interviul pentru Canal 14 Israel, post apropiat de premierul israelian.

„Isaac Herzog este un om slab și ineficient. Folosește grațierea și o flutură lui Bibi”

Președintele Trump nu s-a ferit să-și exprime „disprețul” față de președintele Isaac Herzog, menționează jurnaliștii Canalului 14.

„Președintele vostru este un om slab. Președintele Israelului este un om slab și ineficient, care folosește grațierea și o flutură deasupra capului lui Bibi. Nici măcar nu ați mai avea Israelul în acest moment dacă el nu ar fi fost prim-ministru. Eu îl susțin pe Bibi”, a spus Trump.

„Greșit! Știri false”

Întrebat dacă între SUA și Israel există tensiuni pe tema războiului din Iran, așa cum a raportat Axios, Donald Trump a replicat:

“Greșit. Rapoartele privind tensiunile dintre SUA și Israel sunt o mare greșeală. O minciună sfruntată și știri false. Sunt știri false de clasa a treia. Relațiile dintre țările noastre nu au fost niciodată mai bune”.

„Țările care obțin petrolul ar trebui să mențină strâmtoarea deschisă, nu SUA”

“Pentru a menține Strâmtoarea Ormuz deschisă — da, țările din regiune vor trebui să se alăture luptei. Ei obțin tot petrolul, noi nu avem nimic de câștigat din această strâmtoare. Țările care primesc petrolul sunt cele care trebuie să participe. Țările care obțin petrolul ar trebui să mențină strâmtoarea deschisă, nu SUA. Noi îi vom ajuta foarte mult. Strâmtoarea trebuie să rămână deschisă pe toată lungimea ei. Vom fi acolo pentru a le ajuta, a spus Trump, întrebat despre blocajul din Strâmtoarea Ormuz care a sufocat traficul de petrol și GNL.

Citește și

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Ce măsuri ar trebui să ia Guvernul în privința creșterii prețurilor la carburanți?
G4Media
Zodia care riscă să ajungă la spital în primăvara acestui an, potrivit experților în astrologie: „Vor fi cheltuieli legate de sănătate”
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
„Visul chinezesc” se destramă pentru Generația Z: tinerii își pierd încrederea în joburi, locuințe și viitor. Ce este fenomenul „viața de șobolan”
Libertatea
Salată de post cu năut și tofu, rețeta simplă recomandată de măicuțele de la Mănăstirea Nera
CSID
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Promotor