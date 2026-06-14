Lupte UFC azi, când Donald Trump împlinește 80 de ani. Este și Ziua Drapelului și aniversarea fondării Armatei

Duminică, 14 iunie, este o zi importantă pentru Statele Unite ale Americii, relatează Yahoo News.

În această zi, este sărbătorită Ziua Drapelului, aniversarea fondării Armatei SUA și cea de-a 80-a aniversare a președintelui american Donald Trump.

Lupte UFC Freedom 250

Administrația Trump găzduiește primele lupte profesioniste din istorie pe terenul Casei Albe, în timp ce criticii lui Trump vor organiza un concert și evenimente comunitare pentru a protesta față de administrația sa.

Evenimentul principal al zilei este competiția fără precedent de arte marțiale mixte, care se desfășoară pe terenul Casei Albe. Un arc masiv, înalt de 27 de metri, supranumit „Gheara”, precum și o arenă temporară cu 5.000 de locuri au fost construite pe peluza sudică a Casei Albe pentru acest eveniment, potrivit sursei.

O zonă separată de vizionare în parcul Ellipse va permite unui număr de până la 80.000 de fani să urmărească meciurile pe ecrane gigantice. Va fi difuzată o confruntare pentru campionatul la categoria ușoară între hispano-georgianul Ilia Topuria și americanul Justin Gaethje.

Evenimentul va include șapte lupte ce se vor desfășura după miezul nopții în SUA, potrivit AP.

Trump spune că UFC plătește pentru eveniment și, deși costurile integrale nu au fost dezvăluite, Serviciul Parcurilor Naționale a declarat într-un document depus la instanță că s-au investit peste 60 de milioane de dolari și zeci de mii de ore de muncă. În același timp, șapte agenții guvernamentale „au alocat resurse și forță de muncă semnificative”, arată Associated Press.

Proces împotriva luptelor

Însă, soarta evenimentului era incertă pe fondul unei bătălii juridice în curs de desfășurare. Aceasta provine dintr-un proces intentat de un grup care încerca să împiedice desfășurarea evenimentului. Vineri, un judecător federal a decis că luptele pot continua conform planului. Există însă posibilitatea ca vremea să întrerupă festivitățile. Meteorologii anunță că va ploua la Washington, DC, duminică noaptea. De asemenea, sunt anticipate și posibile furtuni, mai arată sursa.

Concert la New York

În New York, va fi organizat un concert care celebrează drepturile acordate de Primul Amendament al Constituției SUA.

Evenimentul „Rise Up: Sing Out” va include apariții și interpretări ale unei liste de vedete importante, printre care Bette Midler, Julia Roberts, Patti Smith și Rufus Wainwright, potrivit sursei citate.

„Acest concert de 90 de minute va celebra libertățile garantate de Primul Amendament – ​​de exprimare, religie, presă, întrunire și protest – și puterea poporului care alimentează aceste drepturi și este esențială pentru a le garanta”, se arată pe site-ul evenimentului.

Noi evenimente „No Kings”

La fel ca anul trecut, organizatorii mișcării „No Kings” planifică evenimente la nivel național. Ele sunt în opoziție cu administrația Trump, cu ocazia zilei de naștere a președintelui. Însă, evenimentele din acest an vor fi foarte diferite de protestele de masă care au umplut străzile din sute de orașe din întreaga țară.

Anul acesta, organizatorii folosesc concertul „Rise Up: Sing Out” ca „ancoră” pentru evenimentele locale. Acestea sunt axate pe celebrarea comunității, mai degrabă decât pe protestul împotriva președintelui, mai specifică sursa.

Scopul adunărilor de duminică este de a ajuta „No Kings” să treacă „dincolo de mobilizările stradale în masă”. De asemenea, au ca scop să înceapă „construirea unei infrastructuri hiperlocale” pentru a combate administrația Trump, au scris organizatorii.