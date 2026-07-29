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Administrația Trump deblochează 600 de milioane de dolari pentru vaccinarea copiilor din cele mai sărace țări

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat miercuri că va debloca imediat 600 de milioane de dolari destinați programelor de vaccinare din cele mai sărace state ale lumii, după ce fondurile au fost blocate temporar din cauza unor îngrijorări privind siguranța vaccinurilor exprimate de secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr.
Administrația Trump deblochează 600 de milioane de dolari pentru vaccinarea copiilor din cele mai sărace țări
Sursa foto: Mediafax Foto/Andreea Alexandru
Andrei Rachieru
30 iul. 2026, 02:52, Știri externe
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Banii, aprobați anterior de Congresul Statelor Unite, vor fi transferați către Gavi, alianța globală cu sediul la Geneva care sprijină țările cu venituri reduse în achiziționarea de vaccinuri pentru copii împotriva unor boli precum rujeola și difteria, scrie Reuters.

Administrația Trump finanțează Gavi după angajamente privind eliminarea timerosalului

Departamentul de Stat al SUA a precizat că decizia de eliberare a fondurilor a fost luată după ce Gavi s-a angajat să accelereze tranziția de la vaccinurile care conțin timerosal, un conservant pe bază de mercur, către alternative fără acest compus.

Potrivit autorităților americane, organizația va extinde accesul la vaccinuri fără mercur și va implementa măsuri de reformă care să răspundă preocupărilor exprimate de Washington.

În luna mai, directorul executiv al Gavi, Sania Nishtar, declara că alianța renunță treptat la vaccinurile care conțin conservantul pe bază de mercur, după criticile formulate de Robert F. Kennedy Jr.

Suspendarea sprijinului american

În iunie 2025, Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale sceptice față de vaccinuri, a anunțat că Statele Unite nu vor mai acorda finanțare anuală organizației Gavi, estimată la aproximativ 300 de milioane de dolari.

Acesta a susținut că alianța ar fi ignorat aspecte legate de siguranța vaccinurilor, fără a prezenta însă dovezi care să susțină aceste afirmații.

De-a lungul ultimelor decenii, mai multe grupuri antivaccin au afirmat că timerosalul ar provoca autism sau alte tulburări de neurodezvoltare. Cu toate acestea, numeroase studii științifice nu au identificat o legătură între utilizarea acestui conservant și astfel de afecțiuni.

Reia colaborarea cu alianța globală pentru vaccinare

Secretarul de Stat Marco Rubio declara încă din luna iunie că este momentul ca Statele Unite să reia colaborarea cu Gavi, invocând atât preocupările exprimate de Congres, cât și obiectivele americane în domeniul sănătății globale.

Departamentul de Stat a transmis că Washingtonul intenționează să își reia locul în consiliul de conducere al organizației și că orice finanțare viitoare va depinde de performanțele demonstrate de Gavi, de transparență și de implementarea reformelor asumate.

Anterior suspendării contribuției americane, Statele Unite asigurau aproximativ 13% din bugetul alianței Gavi. Lipsa acestor fonduri, la care s-au adăugat reducerile de finanțare din partea altor state dezvoltate, a determinat organizația să adopte măsuri de reducere a cheltuielilor pentru a-și continua programele de imunizare în țările cu cele mai mari nevoi.

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