Trump îl apără pe șeful Rezervei Federale, deși Fed refuză din nou să reducă dobânzile

În declarațiile făcute în Biroul Oval, Trump l-a descris pe Warsh drept „un om strălucit”, subliniind că acesta trebuie să țină cont de opiniile celorlalți membri ai conducerii Fed înainte de a lua decizii privind politica monetară, scrie Reuters.

„Este un tip genial. Știu că și-ar dori să vadă dobânzi mai mici, dar are un consiliu și este un consiliu politic, iar ei vor să păstreze dobânzile ridicate. Noi continuăm să luptăm cu problema dobânzilor”, a declarat Donald Trump în fața jurnaliștilor.

Declarațiile au fost făcute după cea de-a doua ședință de politică monetară condusă de Kevin Warsh, care a preluat funcția de președinte al Fed în luna mai, succedându-i lui Jerome Powell.

La ambele reuniuni desfășurate sub conducerea lui Warsh, Rezerva Federală a decis să păstreze dobânda de politică monetară în intervalul 3,50% – 3,75%.

Warsh sugerează că ar putea urma majorări de dobândă

În conferința de presă susținută după ședința Fed, Kevin Warsh a indicat că, în actualul context economic, o majorare a dobânzilor ar putea fi mai potrivită decât o reducere.

Acesta a explicat că un bancher central este în general înclinat să înăsprească politica monetară atunci când inflația de bază accelerează, iar piața muncii și economia rămân solide. În schimb, relaxarea politicii monetare este justificată atunci când inflația scade și obiectivele privind ocuparea forței de muncă sunt atinse.

Declarațiile sale contrastează cu solicitările repetate ale lui Donald Trump, care a cerut în mod constant reducerea costurilor de finanțare pentru a sprijini economia.

Piețele anticipează o posibilă majorare a dobânzilor

Deși Donald Trump și-a exprimat public dorința ca dobânzile să fie reduse, piețele financiare estimează că următoarea decizie a Fed ar putea merge în direcția opusă.

Potrivit contractelor futures pe rata dobânzii, investitorii văd o probabilitate de peste 60% ca banca centrală americană să majoreze dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale la ședința programată în luna septembrie.

În plus, la reuniunea din această săptămână, trei dintre membrii Consiliului Rezervei Federale au votat împotriva menținerii dobânzilor neschimbate, susținând o creștere a acestora, semn că în interiorul instituției există o orientare tot mai favorabilă înăspririi politicii monetare.