Donald Trump anunță un nou control medical la Walter Reed și spune că a trecut din nou testul cognitiv

Liderul de la Casa Albă nu a precizat însă dacă este vorba despre o nouă evaluare medicală sau dacă s-a referit la examinarea efectuată la sfârșitul lunii mai.

Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, unde Trump a transmis că a solicitat, din nou, și un test cognitiv, despre care susține că l-a promovat fără greșeală.

Declarația vine în contextul în care starea de sănătate și capacitatea cognitivă a liderilor politici americani rămân subiecte intens dezbătute în spațiul public, scrie Reuters.

Liderul american susține că a obținut un rezultat perfect

În mesajul publicat pe rețeaua sa de socializare, Donald Trump a afirmat că și-a încheiat „un control medical perfect” la Walter Reed și că efectuează astfel de examinări o dată la șase luni.

Totodată, președintele american a precizat că a cerut efectuarea unui nou test cognitiv, despre care spune că l-a trecut cu succes.

„Tocmai am terminat un control medical perfect la Walter Reed. Fac acest lucru la fiecare șase luni și am cerut încă un test cognitiv. Sunt singurul președinte care a făcut acest lucru de trei ori și le-am trecut pe toate cu succes. Am răspuns corect la fiecare întrebare”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Trump, care a împlinit 80 de ani în luna iunie, nu a oferit detalii suplimentare privind data exactă a examinării și nici dacă urmează ca rezultatele complete ale evaluării medicale să fie făcute publice.

Nu este clar dacă este vorba despre o nouă evaluare

Declarația președintelui a generat întrebări deoarece nu este clar dacă acesta a efectuat recent un nou control medical sau dacă s-a referit la evaluarea realizată la sfârșitul lunii mai.

După examinarea medicală din primăvară, Donald Trump declara că „totul a fost perfect”, fără ca atunci să fie semnalate probleme de sănătate.

Până în prezent, Casa Albă nu a oferit informații suplimentare care să clarifice dacă liderul american a fost supus unei noi evaluări medicale sau dacă mesajul publicat pe Truth Social face referire la consultul anterior.

Starea de sănătate a liderilor americani rămâne un subiect de interes

Starea de sănătate a președintelui Statelor Unite este urmărită atent atât de opinia publică, cât și de mediul politic, mai ales în cazul liderilor aflați la o vârstă înaintată.

Donald Trump a susținut în repetate rânduri că se află într-o stare fizică și cognitivă foarte bună și a evidențiat faptul că solicită voluntar testele cognitive, prezentând acest aspect drept o dovadă a capacității sale de a-și exercita funcția.

Deocamdată, administrația americană nu a publicat un raport medical actualizat care să confirme declarațiile făcute de președinte, iar momentul exact al examinării rămâne neclar.