Casa Albă dă undă verde pentru noi sancțiuni împotriva Rusiei. Măsurile vor fi adoptate în următoarele săptămâni

„Suntem mândri să anunțăm că am ajuns la un acord cu administrația Trump pentru a promova legislația noastră actualizată privind sancțiunile împotriva Rusiei”, au declarat senatorii republicani Lindsey Graham și Roger Wicker și democrații Richard Blumenthal și Jeanne Shaheen într-o declarație comună, potrivit Le Figaro.

„Pe măsură ce Rusia își intensifică masacrul civililor, este imperativ ca puterile legislativă și executivă să colaboreze pentru a crea instrumente care să-i facă pe cei care cumpără petrol și gaze rusești (și) alimentează mașina de război a lui Putin să plătească un preț mare”, au adăugat oficialii aleși, declarând că sunt „foarte mulțumiți de acest progres semnificativ”.

Detaliile noilor măsuri nu au fost dezvăluite

Cu această concesie din partea puterii executive, noile sancțiuni ar putea fi adoptate în următoarele săptămâni de o mare majoritate a parlamentarilor democrați și republicani. Detaliile noilor măsuri nu au fost dezvăluite imediat. La summitul G7 din Franța de la mijlocul lunii iunie, Donald Trump și-a exprimat disponibilitatea de a reinstaura sancțiunile care vizează exporturile de petrol rusesc.

SUA suspendaseră unele sancțiuni asupra petrolului

În ultimele luni, Statele Unite au suspendat unele sancțiuni impuse asupra petrolului rusesc în urma invaziei Ucrainei declanșate în februarie 2022. Această suspendare a sancțiunilor a avut scopul de a contracara creșterea prețurilor țițeiului cauzată de conflictul cu Iranul.

În mai 2025, peste 80 de senatori americani au susținut un proiect de lege care viza impunerea de noi sancțiuni împotriva Moscovei, invocând ceea ce au perceput ca fiind lipsa de disponibilitate a Moscovei de a pune capăt războiului din Ucraina.