Merz, întâlnire cu liderii țărilor baltice înainte de summitul NATO: Securitatea lor este și a noastră

„Securitatea statelor baltice este și securitatea Germaniei”, a declarat cancelarul Friedrich Merz (CDU) în timp ce i-a întâmpinat la Berlin pe liderii Estoniei, Letoniei și Lituaniei. El se referea la o placă de pe Primăria Vilnius, pe care scrie:

„Securitatea Lituaniei este securitatea noastră. Apărarea orașului Vilnius este apărarea Berlinului”. Citatul provine dintr-un discurs pe care l-a ținut la ceremonia de formare a Brigăzii 45 Blindate din Lituania, în mai anul trecut.

Pregătirile pentru summitul NATO de săptămâna viitoare, care va avea loc în capitala Turciei, Ankara, au fost printre prioritățile agendei. Într-o conferință de presă comună, Merz a declarat că coordonarea cu Estonia, Letonia și Lituania „ne este dragă și va rămâne atât de importantă mult timp după summitul NATO”. El a adăugat că summitul „trebuie să fie un succes” prin transformarea NATO „în ceva mai european, astfel încât să poată rămâne transatlantic”.

Prim-ministrul estonian, Kristen Michal, a declarat că summitul „trebuie să se concentreze pe rezultate”.

Trei priorități pentru viitorul summit NATO

Președintele leton a reiterat această opinie, subliniind trei priorități pentru summitul din acest an.

„Numărul unu: am decis anul trecut la Haga că vom cheltui 5% din cheltuielile pentru apărare, dar ceea ce este important este ca acum această cifră să fie transformată în capabilități reale. Uneori vedem că nu este vorba de bani, ci de cumpărarea echipamentului potrivit, a blindajului potrivit și vedem că trebuie să consolidăm industria de apărare a fiecărui stat membru NATO”, a declarat președintele Edgars Rinkēvičs, potrivit Euronews.

„În al doilea rând, este important ca, în ciuda unor discuții pe care le avem în cadrul alianței – unele publice, altele private – alianța să fie unită și să fie unită în spatele Articolului 5, în spatele tuturor angajamentelor”.

A treia sa prioritate, a spus el, a fost asigurarea unui sprijin continuu pentru Ucraina. „Sper din tot sufletul să ajungem la un acord comun atunci când vine vorba de abordarea amenințărilor hibride rusești și belaruse și a tuturor celorlalte provocări”, a adăugat el.

„Securitatea statelor baltice este securitatea NATO”

Merz a declarat că Germania învață de la aliații săi baltici, amintind că aceștia recunoscuseră mult mai devreme că trebuie să fim pregătiți să facem ceva pentru libertatea, securitatea și prosperitatea noastră.

„Amenințarea nu este abstractă; este foarte reală pe flancul estic al NATO”, a adăugat el. Potrivit lui Merz, Rusia încalcă constant spațiul aerian NATO, efectuând atacuri hibride în spațiul cibernetic și a deteriorat, de asemenea, cablurile submarine din Marea Baltică.

„Moscova testează cât de unită și hotărâtă este NATO. Vedem unde poate duce acest revizionism rusesc de mai bine de patru ani în Ucraina”, a declarat cancelarul, menționând că statele baltice „au atins și depășit de mult” obiectivul de 3,5% pentru cheltuieli de apărare convenit la summitul NATO de anul trecut de la Haga.

Rinkēvičs a avertizat că, dacă Alianța nu își îndeplinește obiectivele, statele baltice ar putea „fi nevoite să plătească mai mult” în cazul unui atac rusesc. „Într-o anumită măsură, cheltuielile pentru apărare reprezintă și o formă de descurajare și tocmai această descurajare este cea de care avem nevoie urgentă”, a spus el.

Prim-ministrul estonian, Kristen Michal, a subliniat, de asemenea, necesitatea transformării angajamentelor în capacități concrete. „Am convenit să investim mai mult în apărare, acum trebuie să transformăm aceste angajamente în capacități. Estonia investește deja peste 5% din PIB în apărarea de bază, celelalte state baltice și Polonia fac același lucru. De asemenea, avem nevoie de o cooperare mai strânsă în industriile de apărare și de mai multe achiziții comune. Acesta este modul în care putem elimina mai rapid decalajele de capabilități”.