NATO investește în modernizarea bazelor aeriene din Bulgaria. Fără costuri pentru bugetul bulgar

Modernizarea vizează bazele aeriene militare Vrazhdebna, aflată în zona Aeroportului Sofia, și Bezmer, situată în apropierea orașului Iambol, două obiective considerate importante pentru infrastructura NATO din sud-estul Europei.

Investiții fără costuri pentru Bulgaria

Consiliul de Miniștri al Bulgariei a aprobat cerințele suplimentare ale proiectului, care va fi finanțat prin Programul NATO pentru Investiții în Securitate (NSIP), fără costuri suplimentare pentru bugetul bulgar, a relatat vineri Novinite.

Programul NATO pentru Investiții în Securitate finanțează infrastructură militară strategică în statele membre, inclusiv baze aeriene, rețele de comunicații și facilități logistice. Potrivit autorităților bulgare, modernizarea va permite găzduirea unui număr mai mare de aeronave, trupe și echipamente militare aliate, va îmbunătăți cooperarea cu structurile NATO și va consolida atât capacitatea de apărare a Bulgariei, cât și securitatea colectivă a Alianței.

Mai multe aeronave NATO la Sofia

Infrastructura actuală a bazei aeriene Vrazhdebna limitează operarea aeronavelor militare de mari dimensiuni. După finalizarea lucrărilor, baza va putea susține desfășurarea mai rapidă și la o scară mai mare a aeronavelor, trupelor și echipamentelor NATO pe flancul estic.

În trecut, aeroportul din Sofia a găzduit avioane-cisternă americane, iar personalul și echipamentele de sprijin au fost staționate în sectorul militar al bazei. Ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoyanov, a declarat recent că prezența aliaților va crește în perioada următoare.

„Vom vedea în curând la aeroportul din Sofia aeronave nu doar din Statele Unite, ci și din alte țări aliate din NATO”, a afirmat acesta.

Nou punct strategic pentru NATO în Bulgaria

Și baza aeriană din apropierea orașului Iambol va avea un rol mai important în planurile Alianței. În zonă este dezvoltată o facilitate militară destinată găzduirii unei brigăzi multinaționale, iar în apropiere se află deja grupul de luptă multinațional al NATO și poligonul comun bulgaro-american de la Novo Selo, unde este menținută o prezență militară permanentă a Statelor Unite.

Până acum, aeroportul din Burgas a fost folosit în principal pentru transferul trupelor și echipamentelor militare în regiune. După modernizare, baza aeriană Bezmer este așteptată să preia un rol mai important în desfășurarea viitoarelor operațiuni ale NATO.

Baza a beneficiat deja de investiții ale NATO de aproape 30 de milioane de euro. Pista a fost extinsă și lărgită, iar infrastructura a fost adaptată pentru operarea unor aeronave militare de transport de mari dimensiuni, precum C-5 Galaxy, C-17 Globemaster și C-130 Hercules.

În prezent, la Bezmer sunt staționate avioanele de atac Su-25 ale Forțelor Aeriene Bulgare, iar noile investiții vor extinde capacitatea bazei de a sprijini operațiunile aeriene și desfășurarea forțelor aliate.