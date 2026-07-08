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Nicușor Dan, despre drona explodată la Constanța: Există un raport preliminar și există un dialog cu Ucraina

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri că statul român a pregătit un raport preliminar privind incidentul cu dronă din Constanța, afirmând că acesta va fi finalizat după ce vor fi incluse și răspunsurile autorităților ucrainene.
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Radu Mocanu
08 iul. 2026, 10:22, Politic
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Întrebat despre consolidarea sistemelor de securitate de la Marea Neagră și despre incidentul de la începutul lunii iunie privind drona ucraineană care a explodat în Portul Constanța, Nicușor Dan a declarat: „Vorbim și de drone aeriene pe 60 de kilometri de Dunăre, așa vorbim și de drone maritime la țărmul Mării Negre. Este un proces în care, pe zi ce trece, suntem mai buni”.

Raport preliminar și dialog cu Ucraina

Despre incidentul din Constanța, președintele a precizat că autoritățile române au finalizat un raport preliminar și au sintetizat o listă de întrebări pentru partea ucraineană. 

„ În ceea ce privește incidentul, pe de o parte există un raport preliminar în care toate instituțiile au dat toate răspunsurile care țineau de ele. Apoi, întrebările către partea ucraineană au fost sintetizate, venind de la toate instituțiile”, spune Nicușor Dan. 

Șeful statului a mai declarat că a fost demarat un dialog cu autoritățile de la Kiev privind acest incident, punctând că raportul va fi finalizat când Ucraina va răspunde la întrebările României. 

„Există un dialog care a început cu partea ucraineană în cadrul căruia am și transmis aceste întrebări În momentul în care aceste întrebări vor primi răspuns, vom avea și raportul complet”, conchide președintele. 

Explozia din Portul Constanța

La începutul lunii iunie, o dronă maritimă s-a autodetonat în apropierea terminalelor petroliere, nefiind înregistrate victime în urma deflagrației. La momentul respicitv Ucraina a confirmat că drona făcrea partea din flota lor, precizâdn totuși că aparatul ar fi fost afectat de mijloacele de război electronic ale Rusiei. 

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