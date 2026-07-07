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Cîțu se apără în scandalul vaccinurilor: „Nu văd de ce ar trebui să fie vinovați. Toată lumea alerga după aceleași materiale la nivel global”

Florin Cîțu a declarat că „nu văd de ce ar trebui să fie vinovați” în scandalul vaccinurilor. „Toată lumea alerga după aceleași materiale la nivel global, nu doar România”.
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Ioana Târziu
07 iul. 2026, 17:24, Politic
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Invitat marți la emisiunea Gândul „Ai aflat!”, fostul premier liberal Florin Cîțu a fost întrebat cum anume vede scandalul vaccinurilor anti-COVID Pfizer.

„Nu văd de ce ar trebuie să fie vinovați”

„Nu văd de ce ar trebui să fie vinovați. Ar trebui să avem ca societate o analiză a modului în care a fost gestionată situația, cum a fost prinsă România în momentul respectiv, normal că nu a fost perfect” a răspuns Florin Cîțu.

Era greu, era complicat. Toată lumea alerga după aceleași materiale la nivel global, nu doar România”, a adăugat acesta.

Fostul premier al PNL a transmis că „România a fost prima țară în care s-a putut vaccina cu buletinul. Veneau românii de afară să se vaccineze în România”.

„Nu știu de ce România nu a negociat”

Nu știu care au fost argumentele pentru care România nu a negociat. Nu știu care a fost decizia în Guvern de ce România nu a negociat”, a declarat Cîțu, privind suma pe care România trebuie să o plătească.

Întrebat dacă datele din anchetă ar trebui transparentizate, fostul premier liberal a declarat că „sunt de acord cu președintele României să fie totul făcut public. Se va face, sper, la un moment dat”.

Întrebat dacă a mai fost la DNA pe tema aceasta, Cîțu a transmis că „nu”.

Florin Cîțu a fost întrebat dacă se simte ținta cuiva.

„Domn Voiculescu tot mă țintește de ani de zile”, a conchis acesta.

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