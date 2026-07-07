„Este loc de un partid de dreapta autentic”. Florin Cîțu spune că mutarea PNL spre centru-stânga a creat un vid politic

Invitat marți la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” de la Gândul, fostul premier Florin Cîțu a afirmat că mutarea PNL spre centru-stânga a creat un vid politic.

„Este loc de un partid de dreapta autentic. În România s-a creat acest loc, atât pentru că PNL s-a mutat lângă USR și mai spre stânga, și prin acțiuni, dar și prin declarații. Este clar că este loc acolo de un partid”, a afirmat fostul premier în cadrul emisiunii.

Cîțu a susținut că România are nevoie de o formațiune liberal-conservatoare, care să promoveze politici economice de dreapta.

„Cred că da, un partid liberal-conservator. Dar un partid care să-și asume costurile clare de a declara: da, noi vrem un stat mic, noi vrem taxe mici. Chiar dacă vine după aceea toată propaganda și va spune: dar stați puțin, din ce plătim autostrăzi – poți să le contracarezi”, a spus acesta.

Întrebat dacă o eventuală nouă formațiune ar putea fi creată de foști membri ai PNL, Florin Cîțu a evitat să indice un scenariu concret

„Eu cred că natural, locul se va ocupa natural”, a conchis acesta.