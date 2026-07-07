Prima pagină » Politic » „Este loc de un partid de dreapta autentic”. Florin Cîțu spune că mutarea PNL spre centru-stânga a creat un vid politic

„Este loc de un partid de dreapta autentic”. Florin Cîțu spune că mutarea PNL spre centru-stânga a creat un vid politic

Fostul premier Florin Cîțu a declarat marți că pe scena politică din România există spațiu pentru apariția unui partid de dreapta autentic, susținând că repoziționarea PNL către centru-stânga a lăsat neocupată această zonă a electoratului.
Summitul NATO de la Ankara, ziua 1. Trump a criticat Italia, Franța și Germania: „Ne-au dezamăgit” / Estimări NATO: Cinci membri vor cheltui 3,5% din PIB pentru apărarea de bază
Summitul NATO de la Ankara, ziua 1. Trump a criticat Italia, Franța și Germania: „Ne-au dezamăgit” / Estimări NATO: Cinci membri vor cheltui 3,5% din PIB pentru apărarea de bază
Cîțu se apără în scandalul vaccinurilor: „Nu văd de ce ar trebui să fie vinovați. Toată lumea alerga după aceleași materiale la nivel global”
Cîțu se apără în scandalul vaccinurilor: „Nu văd de ce ar trebui să fie vinovați. Toată lumea alerga după aceleași materiale la nivel global”
Nicușor Dan a ajuns la Summitul NATO de la Ankara, la bordul unui Spartan. Președintele României, alături de Mirabela Grădinaru, întâmpinați de ministrul Comerțului din Turcia
Nicușor Dan a ajuns la Summitul NATO de la Ankara, la bordul unui Spartan. Președintele României, alături de Mirabela Grădinaru, întâmpinați de ministrul Comerțului din Turcia
Florin Cîțu, critic cu PNL-ul care comentează deciziile justiției. Comparație cu Liviu Dragnea
Florin Cîțu, critic cu PNL-ul care comentează deciziile justiției. Comparație cu Liviu Dragnea
Cîțu explică de ce l-a demis pe Nazare când era premier: Eu am luat o decizie bună
Cîțu explică de ce l-a demis pe Nazare când era premier: Eu am luat o decizie bună
Diana Nunuț
07 iul. 2026, 16:18, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Invitat marți la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” de la Gândul, fostul premier Florin Cîțu a afirmat că mutarea PNL spre centru-stânga a creat un vid politic.

„Este loc de un partid de dreapta autentic. În România s-a creat acest loc, atât pentru că PNL s-a mutat lângă USR și mai spre stânga, și prin acțiuni, dar și prin declarații. Este clar că este loc acolo de un partid”, a afirmat fostul premier în cadrul emisiunii.

Cîțu a susținut că România are nevoie de o formațiune liberal-conservatoare, care să promoveze politici economice de dreapta.

„Cred că da, un partid liberal-conservator. Dar un partid care să-și asume costurile clare de a declara: da, noi vrem un stat mic, noi vrem taxe mici. Chiar dacă vine după aceea toată propaganda și va spune: dar stați puțin, din ce plătim autostrăzi – poți să le contracarezi”, a spus acesta.

Întrebat dacă o eventuală nouă formațiune ar putea fi creată de foști membri ai PNL, Florin Cîțu a evitat să indice un scenariu concret

„Eu cred că natural, locul se va ocupa natural”, a conchis acesta.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
GSP.ro
Sistemul antiGRINDINĂ naște dispute! În lipsa unui Guvern cu puteri depline, programul nu poate fi aprobat. Viticultorii cer salvarea culturilor
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport
Merită să plătești 593 de lei pe an pentru parcarea din Sectorul 4? Ce primești, ce nu primești și unde poți parca de fapt
Libertatea
Ce înseamnă dacă plouă la botez, potrivit tradițiilor populare. Semnul pe care bătrânii îl considerau de bun augur
CSID
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da