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Zelenski la summitul NATO: este corect să lăsați în afara NATO o țară cu un asemenea potențial defensiv?

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut un discurs la summitul NATO. El a pledat pentru cauza ucraineană susținând că viitorul țării trebuie să fie alături de aliații NATO. Chiar credeți că este corect să lăsați în afara NATO o țară cu un nivel atât de ridicat de potențial defensiv, s-a întrebat Zelenski.
Zelenski la summitul NATO: este corect să lăsați în afara NATO o țară cu un asemenea potențial defensiv?
Volodimir Zelenski. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
07 iul. 2026, 15:36, Politic
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Volodimir Zelenski a vorbit la summitul NATO de la Ankara. Potrivit Nexta, el a subliniat importanța flancului estic păzit în prezent de armata ucraineană.

„În prezent, distrugem aproximativ 30.000 de militari ruși în fiecare lună. Majoritatea covârșitoare a acestora au fost loviți de drone. Chiar credeți că este corect să lăsați în afara NATO o țară și un popor care dispun de un nivel atât de ridicat de potențial defensiv?”, s-a întrebat liderul ucrainean.

Zelenski s-a lăudat cu rezultatele de pe front și a cerut noi sisteme Patriot

Zelenski s-a referit și la rezultatele armatei ucrainene în confruntarea cu rușii.

„Am distrus complet ideea pe care Rusia o are despre existența unui flanc strategic. În Rusia, practic, nu a mai rămas nicio rafinărie majoră de petrol care să nu fi fost ținta atacurilor din partea Ucrainei”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean le-a cerut din nou aliaților sisteme Patriot necesare pentru apărarea aeriană.

„Cei care apără viețile oamenilor au nevoie de mai multe sisteme Patriot. În timp ce acest război continuă, vă rugăm să ne ajutați să obținem mai multe rachete pentru sistemele de apărare aeriană. Acesta este prioritatea noastră principală acum. Restul putem face noi înșine”, a precizat Volodimir Zelenski.

Summitul de la Ankara

Liderii celor 32 de state membre NATO se reunesc marți și miercuri la Ankara, într-un summit considerat unul dintre cele mai importante din ultimii ani. Reuniunea are loc într-un moment în care administrația președintelui american Donald Trump își redefinește rolul în apărarea Europei.

În timpul summitului se va discuta despre creșterea cheltuielilor pentru apărare, sprijinul acordat Ucrainei și consolidarea industriei de apărare. Pe agendă mai sunt întărirea flancului estic și efectele recentelor confruntări din Orientul Mijlociu.

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