Cîțu explică de ce l-a demis pe Nazare când era premier: Eu am luat o decizie bună

În emisiunea „Ai aflat!”, realizată de Ionuț Cristache, Cîțu a afirmat că Nazare a fost numit în Guvern chiar la propunerea sa.

„Eu am luat o decizie bună și l-am demis pe motive de competență. Eu l-am adus pe domnul Nazare în Guvern. A fost decizia mea să vină în Guvern. Era un minister unde eu zic că mă pricep, am făcut o evaluare după șase luni de zile și nu a trecut. Și nu avea nicio legătură cu vaccinul.”

Fostul premier invocă deficitul și întârzierile la digitalizare

Întrebat ce anume a stat la baza evaluării, fostul șef al Executivului a susținut că Ministerul Finanțelor nu înregistrase progresele așteptate în privința deficitului bugetar și a implementării unor proiecte de digitalizare.

„Deficitul până în vară era același ca în anul precedent. Deci nu a fost nicio scădere a deficitului. Dar erau întârzieri la e-Factură.”

Cîțu a mai afirmat că unul dintre motivele care au dus la deteriorarea relației dintre cei doi a fost un memorandum referitor la continuarea capitalizării unei instituții financiare internaționale.

„Capacul a fost pus când tot încerca să-mi dea un memorandum în care voia să contribuie la banca aceea rusească a spionilor din Ungaria, să continuăm capitalizarea. Și tot spuneam că nu vreau să fac acest lucru și acela a fost ultima oară.”

„Haideți să ne uităm la date”

Întrebat direct dacă îl consideră pe Alexandru Nazare incompetent, fostul premier a evitat să folosească această caracterizare, dar a susținut că rezultatele economice actuale arată că activitatea acestuia nu a fost una bună.

„Nu vreau să spun eu asta. Haideți să ne uităm la date.” Cîțu a făcut referire la evoluția economiei și la unele măsuri fiscale promovate ulterior.

„Astăzi economia României, după ce a crescut TVA-ul propus de Ministerul Finanțelor și impozitul pe dividende, este în recesiune și are inflația dublă. De ce? Deci eu cred că nu a făcut bine.”

Alexandru Nazare a ocupat funcția de ministru al Finanțelor în Guvernul condus de Florin Cîțu în perioada 23 decembrie 2020 – 8 iulie 2021. Revocarea sa din funcție a avut loc în urma unei decizii a premierului de atunci și a generat tensiuni în coaliția de guvernare formată din Partidul Național Liberal, USR PLUS și Uniunea Democrată Maghiară din România.

La momentul respectiv, Alexandru Nazare a susținut că nu i-au fost comunicate motivele revocării, iar demiterea sa a avut loc într-o perioadă marcată de negocieri privind reformele economice și utilizarea fondurilor europene.