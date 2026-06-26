Nazare, după decizia CE privind BID: România își întărește instrumentele prin care poate finanța investiții strategice

Comisia Europeană a aprobat măsurile promovate de Ministerul Finanțelor pentru consolidarea Băncii de Investiții și Dezvoltare: majorarea capitalului cu până la 1 miliard de euro, prelungirea garanției de stat până la 31 decembrie 2032 și extinderea mandatului băncii către noi domenii strategice.

„Este o decizie foarte importantă pentru România. Capitalizarea BID nu înseamnă doar infuzie de capital într-o instituție financiară. Înseamnă capacitate mai mare de a mobiliza finanțare în economie, prin credite, garanții și instrumente financiare care pot susține investiții ale companiilor, ale autorităților publice și ale proiectelor strategice”, susține Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor arată că, din majorarea aprobată, 100 de milioane de euro provin din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

„Într-un context european în care investițiile în infrastructură, inovare, tehnologie, apărare și securitate economică devin priorități comune, statele au nevoie de instituții financiare puternice, capabile să mobilizeze capital acolo unde piața nu poate răspunde singură tuturor nevoilor de finanțare. Banca de Investiții și Dezvoltare este unul dintre aceste instrumente”, a adăugat Nazare.

El susține că BID a început să devină un actor important în sistemul financiar: programe de garantare pentru IMM-uri și sectorul public, parteneriate cu instituții de credit, instrumente pentru investiții și finanțări din fonduri europene, inclusiv prin Fondul pentru Modernizare și Fondul pentru o Tranziție Justă.

De asemenea, ministrul spune că extinderea mandatului băncii va permite finanțarea unor domenii esențiale pentru viitorul economiei: infrastructură, energie, digitalizare, producție de înaltă tehnologie, securitate cibernetică și apărare.