Alexandru Nazare, întâlnire cu ambasadorul Franței: Avem nevoie de o nouă etapă a cooperării economice

„Discuție foarte bună la Finanțe cu E.S. Nicolas Warnery, Ambasadorul Republicii Franceze în România, despre cum putem dezvolta la următorul nivel relația economică dintre țările noastre. Franța este unul dintre cei mai importanți parteneri ai României în UE, un aliat strategic și unul dintre principalii investitori în economia noastră”, notează ministrul Nazare pe Facebook.

Alexandru Nazare a afirmat că România își propune să treacă la o nouă etapă a cooperării economice cu Franța. Dezvoltarea parteneriatului se va realiza prin atragerea unui volum mai mare de capital, dezvoltarea unor proiecte industriale de amploare, extinderea producției locale, transferul de tehnologie și crearea de locuri de muncă.

„Pentru acest obiectiv, avem acum instrumente pe care România nu le-a avut până în prezent, sub forma pachetului de relansare elaborat la Ministerul Finanțelor: peste 2,5 miliarde de euro până în 2032 pentru investiții productive, tehnologii, capitalizare, exporturi și pregătirea marilor proiecte care să genereze o schimbare structurală a economiei românești”, mai transmite Nazare.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și subiecte precum dezvoltarea pieței de capital, Uniunea Economiilor și Investițiilor, sprijinul acordat de Franța pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și schimburile de experiență dintre administrațiile fiscale ale celor două state.

Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea în industria de apărare și oportunitățile oferite de programul SAFE pentru dezvoltarea capacităților de producție în România.

„I-am propus ambasadorului Warnery să transformăm dialogul economic excelent dintre România și Franța în mai multe investiții, proiecte industriale și transfer de tehnologie”, conchide Nazare.