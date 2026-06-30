Prima pagină » Politic » Ciucu vrea să-și trimită funcționarii la Paris ca să învețe din modelul francez

Ciucu vrea să-și trimită funcționarii la Paris ca să învețe din modelul francez

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat marți, după o întâlnire cu ambasadorul Franței în România, Nicolas Manuel Jérôme Warnery, că funcționarii Primăriei Municipiului București ar putea merge într-o vizită de studiu la Paris pentru a prelua bune practici în domeniul dezvoltării urbane.
Ciucu vrea să-și trimită funcționarii la Paris ca să învețe din modelul francez
Maria Miron
30 iun. 2026, 16:30, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit Primăriei București, cei doi oficiali au discutat despre posibilitățile prin care Parisul ar putea sprijini Bucureștiul, în special prin schimburi de experiență în domenii precum mobilitatea urbană, pietonalizarea și amenajarea spațiilor verzi.

„Am discutat despre o posibilă vizită de studiu la Paris pentru funcționarii publici din PMB din domeniile urbanismului, mediului și investițiilor publice, pentru a vedea modul în care a fost regândit Parisul în ultimii ani și efectele schimbărilor asumate”, a transmis Ciprian Ciucu.

Capitala Franței, model pentru București

Edilul spune că transformările realizate în capitala Franței reprezintă un exemplu de bune practici pentru București.

„Parisul a pus accentul pe transportul în comun și a transformat malurile Senei din culoare de tranzit în zone pietonale, verzi, în care oamenii au acces la apă. Efectul cumulat al apei cu umbra oferită de arbori face ca, în verile toride, temperatura să scadă cu 3 sau 4 grade, ceea ce nu este deloc puțin”, a explicat primarul general.

Lecții de la Paris

Edilul își dorește un schimb de experiență cu partea franceză pentru definitivarea strategiei culturale a Capitalei.

„De asemenea, am discutat despre un schimb de experiență necesar pentru definitivarea strategiei culturale a Bucureștiului. Colaborarea franco-română a fost mereu una strânsă și vrem să rămână așa”, a transmis Ciprian Ciucu.

Citește și

Recomandarea video

Cum ajungeau oamenii la azilele lui Viorel Pașca din Bihor | DECLARAȚII EXCLUSIVE
G4Media
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Robert Cazanciuc vede un premier PSD: „Cred că președintele îl va desemna pe Sorin Grindeanu, este singura formulă”
Gandul
Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit! Ce s-a întâmplat cu tânărul
Cancan
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport
Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Consilierii care au venituri duble sau triple față de șefului statului
Libertatea
Se mai poate mânca telemeaua de oaie, dacă a stat 7 zile în frigider? Care este termenul limită
CSID
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce știu să facă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da