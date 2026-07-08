Alexandru Nazare, despre găzduirea biroului regional al DSRB: O recunoaștere a rolului României și o oportunitate de a contribui direct la securitatea regiunii

„Bucureștiul devine centrul regional pentru flancul sudic al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB). Summitul NATO din aceste zile reconfirmă că securitatea rămâne una dintre marile priorități ale Europei. Pentru România, această realitate înseamnă mai mult decât angajamente de apărare: înseamnă infrastructură strategică, capabilități moderne și mecanisme de finanțare predictibile și sustenabile”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ministrul Nazare.

Echilibrul dintre securitate și disciplină fiscală

Alexandru Nazare a transmis și că eforturile de consolidare a capacităților de apărare trebuie privite ca un exercițiu de disciplină fiscală, subliniind necesitatea atragerii de investiții.

„Țara noastră va trebui să răspundă unei provocări majore: cum finanțăm responsabil apărarea într-un context de securitate complex, păstrând echilibrul bugetar, credibilitatea fiscală și creșterea economică. Avem nevoie de instrumente moderne care mobilizează capital public, privat și instituțional și care transformă prioritățile strategice în investiții concrete. Inițiative precum SAFE și, de acum, DSRB – banca multilaterală creată de state pentru finanțarea investițiilor în apărare, securitate și reziliență – arată că securitatea poate fi finanțată inteligent”, mai notează ministrul.

Semnificația deschiderii unui boru regional la București

Oficialul a punctat și semnificația acestei inițiative pentru România, subliniind că deschiderea unui birou regional al Băncii la București înseamnă o recunoaștere a rolului pe care România îl joacă în actualul context de securitate.

„Faptul că Bucureștiul va găzdui biroul regional al DSRB pentru flancul sudic reprezintă mai mult decât o prezență instituțională. Este o recunoaștere a rolului României și o oportunitate de a contribui direct la proiectele care vor întări reziliența și securitatea regiunii. Totodată, România trebuie să transforme acest efort într-un avantaj pentru dezvoltarea industriei, tehnologiei și infrastructurii”, conchide Nazare.

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că România s-a alăturat statelor aliate care au semnat Declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, instituție care va avea rolul de a sprijini statele membre în finanțarea investițiilor din domeniul apărării și securității.