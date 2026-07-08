Oana Țoiu, interviu în presa turcă: „România are un parteneriat puternic cu Turcia pentru securitatea la Marea Neagră”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că România și Turcia au construit un parteneriat solid pentru protejarea securității la Marea Neagră.

Țoiu insistă, totodată, pe ideea că, împreună cu Bulgaria și Ucraina, cele două state au contribuit la menținerea stabilității în regiune și la asigurarea fluxurilor comerciale în ultimii ani.

Într-un interviu acordat agenției turce de știri, Anadolu, în marja celui de-al 36-lea Summit NATO de la Ankara, șefa diplomației române afirmă că reuniunea are o semnificație aparte pentru România, la două decenii de la aderarea țării la Alianța Nord-Atlantică:

„Această întâlnire este esențială, deoarece NATO este necesar mai mult ca niciodată pentru descurajarea și apărarea colectivă”, a declarat Oana Țoiu.

Țoiu: „Interes crescut al României pentru sprijinirea industriei de apărare”

Ministrul a subliniat că România urmărește să își consolideze rolul în industria de apărare a Alianței, pe fondul creșterii interesului pentru dezvoltarea capacităților militare europene.

„Interesul pentru sprijinirea industriei de apărare a crescut”, a afirmat ea, adăugând că România își propune să devină un furnizor mai important în cadrul NATO, în timp ce stimulează crearea de locuri de muncă și dezvoltarea economiei naționale.

Referindu-se la cooperarea regională, Oana Țoiu a evidențiat relația strategică dintre București și Ankara în domeniul securității maritime.

Țoiu: „Rolul Turciei a fost recunoscut”

„România are un parteneriat puternic cu Turcia în protejarea împreună a Mării Negre”, a spus Țoiu.

Potrivit acesteia, colaborarea dintre România, Turcia, Bulgaria și Ucraina a contribuit la menținerea rutelor de transport și la asigurarea exporturilor de cereale din regiune, în pofida războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Șefa diplomației române a apreciat, de asemenea, rolul jucat de Ankara în dosarele regionale.

„Rolul Turciei și cel al ministrului de Externe Hakan Fidan în facilitarea discuțiilor din Orientul Mijlociu a fost recunoscut în cadrul întâlnirilor noastre de astăzi”, a spus Oana Țoiu.

„România are încredere în Turcia”

Ea a precizat că România își menține încrederea în parteneriatul strategic cu Turcia în ceea ce privește securitatea la Marea Neagră și a remarcat implicarea tot mai mare a companiilor turcești în proiecte industriale din România.

Țoiu a amintit, în acest context, participarea acestora la Forumul Industrial NATO din 2025, organizat în România.

Relația UE – Turcia

În ceea ce privește relațiile dintre Ankara și Uniunea Europeană, ministrul român de Externe a declarat că acest subiect se află constant pe agenda discuțiilor cu omologul său turc, Hakan Fidan.

„Viitorul pe care îl avem în vedere pentru Turcia este axat pe parcursul său european”, a afirmat Oana Țoiu.