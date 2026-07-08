Nicușor Dan, întâlnirea cu premierul Keir Starmer la Summitul NATO: Continuă colaborarea îndeaproape

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Nicușor Dan a calificat drept „foarte bună” întâlnirea cu premierul britanic Keir Starmer, desfășurată în marja summitului NATO de la Ankara.

„O întâlnire foarte bună astăzi cu prim-ministrul Keir Starmer la Ankara, în marja Summitului NATO. România și Regatul Unit se bucură de relații bilaterale excelente, fundamentate pe un parteneriat strategic solid și pe interese de securitate strâns convergente”, se arată în mesajul președintelui.

A very good meeting today with Prime Minister Keir Starmer in Ankara, in the margins of the #NATOSummit. Romania and the United Kingdom enjoy excellent bilateral relations, anchored in ourstrong strategic partnership and in closely converging security interests. We continue to… pic.twitter.com/p2IvTmJSQ7 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 8, 2026

Liderul de la București a declarat că cele două state vor continua cooperarea strânsă în domeniul securității și pentru întărirea capacității de descurajare pe Flancul Estic al Alianței și a mulțumit pentru participarea britanică la misiunile de poliție aeriană desfășurate în România.

„Continuăm colaborarea îndeaproape în chestiuni de securitate și în ceea ce privește consolidarea posturii de descurajare pe Flancul Estic al NATO. Am profitat, de asemenea, de această ocazie pentru a ne exprima recunoștința față de misiunea de poliție aeriană a Regatului Unit în România, o contribuție valoroasă la securitatea noastră și o dovadă a solidității și solidarității Alianței noastre”, transmite Nicușor Dan.