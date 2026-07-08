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26 de miliarde de euro costă cel mai mare proiect din istoria NATO, despre care Nicușor Dan nu a știut ce să răspundă. România, printre beneficiari

Summitul NATO de la Ankara ia în discuție, la propunerea mai multor state membre, o revizuire a sistemului de conducte de combustibil militar ale NATO, în vederea pregătirii pentru un potențial război cu Rusia. România este printre beneficiarii proiectului gigant. Întrebat despre inițiativă, Nicușor Dan, președintele României nu a știut ce să răspundă.
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Sorina Matei
08 iul. 2026, 12:20, Politic
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Nicușor Dan: „Sistemul de…? Pentru aprovizionare sau pentru ce?”

Președintele României, Nicușor Dan, nu a știut ce să răspundă astăzi, la Summitul de la Ankara, când a fost întrebat sistemul de aprovizionare cu combustibil al NATO.

Bloomberg: „Bună ziua. De la Bloomberg. Președintele Poloniei a spus acum câteva minute că Polonia va împinge ca pe agenda discuției de astăzi, de la Summit, să fie și prelungirea sistemului de conducte pentru industria de apărare. România este unul dintre beneficiarii acestui sistem, dar înțeleg că va fi nevoie și de o contribuție a statelor membre. Este România pregătită să își asume un asemenea angajament….”

Nicușor Dan: „Sistemul de….?”

Bloomberg: „Sistemul de conducte pentru industria de apărare. Fuel pipelines”

Nicușor Dan:”……. Pentru aprovizionare sau pentru ce?”

Din public: combustibil.

Nicușor Dan: „Ah, da. Din câte știu eu, infrastructura noastră este printre cele mai bune în regiune”.

Ce este sistemul de conducte al NATO

NATO are un sistem de conducte conceput pentru a asigura satisfacerea în permanență a cerințelor sale de produse petroliere și a distribuției acestora.

  • Sistemul de conducte NATO (NPS) a fost înființat în timpul Războiului Rece pentru a aproviziona forțele NATO cu combustibil și continuă să satisfacă nevoile de combustibil cu flexibilitatea pe care o impune mediul de securitate actual.
  • SEN constă din zece sisteme distincte de depozitare și distribuție a combustibililor și lubrifianților.
  • În total, are o lungime de aproximativ 10.000 de kilometri, traversează 12 țări NATO și are o capacitate de stocare de 4,1 milioane de metri cubi.
  • SEN leagă depozite de stocare, baze aeriene militare, aeroporturi civile, stații de pompare, stații de încărcare pentru camioane și căi ferate, rafinării și puncte de intrare/descărcare.
  • Distribuția în vrac se efectuează utilizând facilități din Programul NATO de investiții în securitate, finanțat în comun.

 Rețelele sunt controlate de organizații naționale, cu excepția Sistemului de conducte din Europa Centrală (CEPS), care este un sistem multinațional gestionat de Biroul de Program CEPS sub egida Agenției de Sprijin și Achiziții a NATO.

Structură și acoperire geografică

NPS este supravegheat de Comitetul pentru petrol, care este organismul consultativ superior din NATO privind logistica consumatorilor și, mai precis, privind problemele legate de petrol. Comitetul pentru petrol raportează Comitetului pentru logistică cu privire la toate aspectele de interes pentru NATO în legătură cu combustibilii, lubrifianții militari, produsele și echipamentele asociate, NPS și alte instalații petroliere.

SEN este alcătuit din opt sisteme naționale de conducte și două sisteme multinaționale:

  • Sistemele naționale de conducte
    • Sistemul de conducte din Grecia (GRPS);
    • Sistemul de conducte islandez (ICPS);
    • Sistemul de conducte din nordul Italiei (NIPS);
    • Sistemul norvegian de conducte (NOPS);
    • Sistemul portughez de conducte (POPS);
    • Sistemul de conducte din Turcia (TUPS), care cuprinde două sisteme separate de conducte, cunoscute sub numele de Sistemul de conducte din Turcia de Vest și Sistemul de conducte din Turcia de Est.
  • Cele două sisteme multinaționale de conducte sunt:
    • Sistemul de conducte nord-europene (NEPS) situat în Danemarca și Germania;
    • Sistemul de conducte din Europa Centrală (CEPS), care acoperă Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Țările de Jos. Acesta este cel mai mare sistem.

Pe lângă sistemele naționale și multinaționale, există și sisteme de alimentare cu combustibil în Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Spania.

Utilizarea optimă a instalațiilor petroliere ale NATO în timp de pace este esențială pentru întreținerea corespunzătoare a Sistemului Național de Naveta Națională (NSP) și pentru instruirea necesară a personalului său. Membrii NATO utilizează instalațiile în cea mai mare măsură posibilă în scopuri militare și utilizează capacitatea disponibilă pentru traficul comercial, asigurând că nu afectează importanța primordială a utilizării militare a sistemului.

Evoluția istorică

Sistemul de conducte NATO a fost înființat în timpul Războiului Rece pentru a aproviziona forțele Alianței cu combustibil.

Pentru a sprijini noile misiuni ale Alianței, accentul s-a mutat de la infrastructura statică de conducte la sprijinul rapid desfășurabil al activităților expediționare ale NATO. În acest scop, NATO a dezvoltat un concept modular prin care toate cerințele de combustibil pot fi satisfăcute printr-o combinație de 16 module discrete, dar compatibile, care pot primi, stoca și distribui combustibil în orice teatru de operațiuni. De asemenea, conceptul permite atât țărilor NATO, cât și celor partenere să își combine capacitățile pentru a oferi o soluție multinațională care să satisfacă toate cerințele de combustibil.

Chiar și cu accentul pus pe operațiunile expediționare, infrastructura existentă de conducte statice rămâne un atu important pentru Alianță. De la sfârșitul Războiului Rece, NPS a fost utilizat pentru a sprijini operațiuni în afara zonei din teatrul european de operațiuni sau folosind aerodromurile NATO ca nod intermediar. Creșterea bruscă a cererii de combustibil, în principal pentru transportul aerian și realimentarea aer-aer, poate fi satisfăcută doar de NPS, care rămâne cea mai rentabilă, sigură și ecologică metodă de stocare și distribuire a combustibilului către forțele Alianței.

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