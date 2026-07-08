Structură și acoperire geografică

NPS este supravegheat de Comitetul pentru petrol, care este organismul consultativ superior din NATO privind logistica consumatorilor și, mai precis, privind problemele legate de petrol. Comitetul pentru petrol raportează Comitetului pentru logistică cu privire la toate aspectele de interes pentru NATO în legătură cu combustibilii, lubrifianții militari, produsele și echipamentele asociate, NPS și alte instalații petroliere.

SEN este alcătuit din opt sisteme naționale de conducte și două sisteme multinaționale:

Sistemele naționale de conducte Sistemul de conducte din Grecia (GRPS); Sistemul de conducte islandez (ICPS); Sistemul de conducte din nordul Italiei (NIPS); Sistemul norvegian de conducte (NOPS); Sistemul portughez de conducte (POPS); Sistemul de conducte din Turcia (TUPS), care cuprinde două sisteme separate de conducte, cunoscute sub numele de Sistemul de conducte din Turcia de Vest și Sistemul de conducte din Turcia de Est.

Cele două sisteme multinaționale de conducte sunt: Sistemul de conducte nord-europene (NEPS) situat în Danemarca și Germania; Sistemul de conducte din Europa Centrală (CEPS), care acoperă Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Țările de Jos. Acesta este cel mai mare sistem.



Pe lângă sistemele naționale și multinaționale, există și sisteme de alimentare cu combustibil în Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Spania.

Utilizarea optimă a instalațiilor petroliere ale NATO în timp de pace este esențială pentru întreținerea corespunzătoare a Sistemului Național de Naveta Națională (NSP) și pentru instruirea necesară a personalului său. Membrii NATO utilizează instalațiile în cea mai mare măsură posibilă în scopuri militare și utilizează capacitatea disponibilă pentru traficul comercial, asigurând că nu afectează importanța primordială a utilizării militare a sistemului.

Evoluția istorică

Sistemul de conducte NATO a fost înființat în timpul Războiului Rece pentru a aproviziona forțele Alianței cu combustibil.

Pentru a sprijini noile misiuni ale Alianței, accentul s-a mutat de la infrastructura statică de conducte la sprijinul rapid desfășurabil al activităților expediționare ale NATO. În acest scop, NATO a dezvoltat un concept modular prin care toate cerințele de combustibil pot fi satisfăcute printr-o combinație de 16 module discrete, dar compatibile, care pot primi, stoca și distribui combustibil în orice teatru de operațiuni. De asemenea, conceptul permite atât țărilor NATO, cât și celor partenere să își combine capacitățile pentru a oferi o soluție multinațională care să satisfacă toate cerințele de combustibil.

Chiar și cu accentul pus pe operațiunile expediționare, infrastructura existentă de conducte statice rămâne un atu important pentru Alianță. De la sfârșitul Războiului Rece, NPS a fost utilizat pentru a sprijini operațiuni în afara zonei din teatrul european de operațiuni sau folosind aerodromurile NATO ca nod intermediar. Creșterea bruscă a cererii de combustibil, în principal pentru transportul aerian și realimentarea aer-aer, poate fi satisfăcută doar de NPS, care rămâne cea mai rentabilă, sigură și ecologică metodă de stocare și distribuire a combustibilului către forțele Alianței.