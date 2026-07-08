Trump atacă dur Spania la summitul NATO: „Este o cauză pierdută. Oprim comerțul”

Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe de presă susținute alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și marchează o nouă etapă a tensiunilor dintre Washington și Madrid, scrie Euronews.

Trump: „Spania este o cauză pierdută”

Donald Trump a afirmat că i-a cerut secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să oprească relațiile comerciale cu Spania. „Spania este o cauză pierdută. Nu mai vrem să facem afaceri comerciale cu Spania”, a declarat președintele american, calificând Madridul drept un partener „teribil” în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Liderul de la Casa Albă și-a reiterat nemulțumirea față de refuzul guvernului spaniol de a accepta obiectivul de 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, promovat de Washington în rândul aliaților NATO.

Madridul răspunde cu calm

Potrivit Euronews, oficialii din jurul premierului Pedro Sánchez au declarat că se așteptau la astfel de declarații și spun că le tratează cu „calm”. Guvernul spaniol susține că și-a pregătit argumentele înaintea summitului și afirmă că și-a îndeplinit deja angajamentele asumate în cadrul NATO. Madridul arată că alocă în prezent aproximativ 2% din PIB pentru apărare, nivel convenit anterior în cadrul Alianței, și susține că, potrivit evaluărilor tehnice ale NATO, o creștere la aproximativ 2,1% ar fi suficientă pentru îndeplinirea obiectivelor militare asumate.

Disputa dintre Washington și Madrid durează de mai multe luni

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat în ultimele luni. În martie, Donald Trump amenințase deja cu represalii economice după ce guvernul spaniol a blocat utilizarea bazelor militare americane de la Rota și Morón pentru operațiuni legate de campania militară împotriva Iranului. De atunci, divergențele s-au extins și asupra politicii de apărare și a contribuției financiare a statelor membre NATO.

Summitul NATO, marcat de tensiuni între aliați

Summitul de la Ankara are loc într-un context complicat pentru Alianță, pe fondul războiului din Ucraina, al instabilității din Orientul Mijlociu și al presiunilor exercitate de administrația Trump pentru majorarea rapidă a cheltuielilor militare ale statelor europene. Criticile la adresa Spaniei se adaugă unei serii de declarații dure făcute în ultimele zile de liderul american la adresa unor aliați europeni, amplificând întrebările privind relațiile transatlantice și viitorul cooperării în cadrul NATO.