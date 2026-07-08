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Transport pe Lună până din 2030? O companie japoneză ce colaborează cu SpaceX ar putea oferi aceste servicii

Compania japoneză de transport lunar ispace a anunțat, miercuri, că va lansa o nouă activitate de transport de marfă către Lună, la costuri reduse, folosind racheta grea Starship și modulul de aterizare lunar dezvoltate de SpaceX, compania lui Elon Musk.
Transport pe Lună până din 2030? O companie japoneză ce colaborează cu SpaceX ar putea oferi aceste servicii
Sursa foto: NASA
Daiana Rob
08 iul. 2026, 13:36, Știri externe
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Compania japoneză „ispace”, cu sediul în Tokyo, a cumpărat o capacitate de 500 kg pentru suma de 50 de milioane de dolari pe o navă Starship care ar urma să aterizeze pe Lună din 2030 și va construi un vehicul de suprafață lunar care să poată transporta încărcături utile de la clienți din întreaga lume, care vor împărți călătoria cu nava Starship către Lună, a anunțat compania citată de Reuters. 

Noul serviciu „integrator de acces lunar” pune la dispoziție „autobuze” cu destinația Luna și poate completa dezvoltarea în curs a companiei ispace privind modulele de aterizare lunare dedicate, sau „taxiurile”, destinate suprafeței lunare, a declarat Hideari Kamiya, vicepreședinte executiv al ispace.

Compania a realizat și misiuni anterioare spre Lună, cu rachete Falcon 9 ale SpaceX, care s-au încheiat, însă, cu încercări eșuate de aterizare în 2023 și 2025.

Compania cu sediul în Tokyo își propune acum să realizeze aterizarea controlată a trei module de aterizare, denumite Ultra, pe Lună până în 2030, inclusiv o misiune care face parte din programul Commercial Lunar Payload Services al NASA.

Companiile speră la „afaceri” pe Lună

În timp ce ispace își continuă misiunile Ultra, colaborarea cu SpaceX va accelera „exponențial” creșterea companiei pe piața infrastructurii lunare, a declarat directorul executiv Takeshi Hakamada.

„Serviciile lor de integrare oferă o cale valoroasă pentru ca încărcăturile utile mai mici să-și asigure încă de astăzi un loc la bordul misiunii către Lună, iar noi așteptăm cu nerăbdare să sprijinim compania ispace și clienții acesteia în eforturile lor de a extinde accesul la suprafața lunară”, a declarat Stephanie Bednarek, vicepreședinta SpaceX pentru vânzări comerciale, într-un comunicat.

Cu toate acestea, relația nu este exclusivă. NASA intenționează să utilizeze prima aterizare lunară a navei Starship, prevăzută pentru 2028, în cadrul programului Artemis, care vizează trimiterea astronauților înapoi pe Lună.

De asemenea, start-up-ul american Astrolab, specializat în rovere lunare, a rezervat spațiu pe un viitor zbor al navei Starship.

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