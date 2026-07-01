O țară care primește zeci de milioane de turiști a majorat taxele de viză pentru prima dată în ultima jumătate de secol

Japonia a majorat taxele de viză pentru prima dată din 1978, potrivit CNBC. Călătorii care au nevoie de viză pentru a intra în Japonia plătesc cu până la cinci ori mai mult începând cu 1 iulie.

De exemplu, taxa de solicitare pentru o viză cu o singură intrare a crescut până la 15.000 de yeni japonezi (93 USD) de la 3.000 de yeni. În plus, vizele cu intrări multiple costă acum 30.000 de yeni, urcând de la 6.000 de yeni.

Autoritățile japoneze au invocat creșterea costurilor și fluctuațiile cursului de schimb pentru a explica măsura. Creșterea uriașă din domeniul turistic a pus o presiune foarte mare asupra infrastructurii și serviciilor publice.

Record după record în domeniul turistic din Japonia

Economiștii spun că este puțin probabil ca taxele mai mari să reducă cererea turistică, având în vedere atractivitatea Japoniei.

Japonia a primit un număr record de vizitatori în 2024 și 2025, sosirile ajungând la 36,8 milioane, respectiv 42,6 milioane. Sectorul turismului a devenit un contribuitor semnificativ la PIB-ul țării.