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Japonia readuce în circulație trenul de noapte care se transformă în hotel pe șine. Biletele pornesc de la 47 euro

Japonia a relansat pentru sezonul estival unul dintre cele mai apreciate trenuri turistice din vestul țării, o rută care combină călătoriile de zi și de noapte prin peisajele montane și de coastă din prefectura Wakayama.
Japonia readuce în circulație trenul de noapte care se transformă în hotel pe șine. Biletele pornesc de la 47 euro
Sursa foto: Facebook/Departamentul pentru Dezvoltare Regională din cadrul Biroului de Promovare Higashimuro, Prefectura Wakayama
Oana Antipa
13 iul. 2026, 14:12, Știrile zilei
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Trenul West Express Ginga va circula până la sfârșitul lunii septembrie, iar biletele pentru clasa standard pornesc de la aproximativ 47 de euro, în timp ce pasagerii pot opta și pentru compartimente transformabile în dormitoare sau excursii organizate de-a lungul traseului.

Trenul leagă Kyoto de una dintre cele mai pitorești regiuni ale Japoniei

Operat de compania West Japan Railway (JR West), West Express Ginga circulă în sezonul de vară între Kyoto și orașul de coastă Shingu, poarta de acces către traseele istorice de pelerinaj din Wakayama.

Ruta traversează una dintre cele mai cunoscute regiuni turistice ale Japoniei, renumită pentru pădurile sale, templele sacre și stațiunile cu izvoare termale, relatează The Independent.

În funcție de sensul de deplasare, trenul circulă atât în regim de noapte, cât și pe timp de zi. Cursa de noapte dintre Kyoto sau Osaka și Shingu este programată în zilele de luni și vineri, iar trenul de zi din sens invers pleacă miercurea și duminica.

Pasagerii pot coborî pentru excursii și experiențe culinare

Una dintre particularitățile trenului este oprirea prelungită în mai multe gări, unde călătorii pot participa, contra cost, la excursii locale.

Printre activitățile disponibile se numără degustarea de ramen în apropierea gării Wakayama, vizitarea formațiunilor stâncoase Hashigui-iwa, în zona Kushimoto, sau experiențe gastronomice bazate pe sushi în Kaina.

Conceptul transformă călătoria într-un circuit turistic, nu doar într-un simplu mijloc de transport.

Compartimente transformabile în dormitoare și facilități pentru familii

Trenul oferă mai multe categorii de bilete, inclusiv locuri la clasa superioară, unde compartimentele private pot fi transformate în paturi, iar pasagerii au acces la un salon dedicat.

Există și compartimente familiale, concepute pentru până la patru persoane, precum și cabine cu paturi suprapuse.

Vagoanele sunt dotate cu grupuri sanitare, spații comune pentru relaxare și facilități adaptate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, trenul dispune de o zonă cu locuri rezervate exclusiv femeilor și de un vestiar destinat pasagerelor.

Biletele se pun în vânzare cu o lună înainte de plecare

Tarifele pentru clasa standard pornesc de la 8.470 de yeni pentru biletele cumpărate online și de la 8.670 de yeni pentru cele achiziționate din gară, echivalentul a aproximativ 47 euro.

Pentru clasa superioară („Green Car”), prețurile încep de la 11.450 de yeni, iar biletele sunt puse în vânzare cu o lună înaintea fiecărei curse.

Serviciul sezonier a fost relansat pe 3 iulie și va funcționa până la 30 septembrie.

Relansarea trenului are loc într-un context în care tot mai mulți români aleg Japonia ca destinație de vacanță, pe fondul creșterii numărului de zboruri către Asia și al interesului pentru turismul feroviar. West Express Ginga oferă o alternativă la trenurile de mare viteză Shinkansen, punând accent pe experiența călătoriei și pe descoperirea unor regiuni mai puțin cunoscute ale Japoniei.

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