Japonia va înființa prima agenție centralizată de informații de după al Doilea Război Mondial, pe fondul temerilor legate de Rusia

Anunțul vine după apariția unei investigații care susține că Rusia folosește țara ca platformă pentru spionaj și obținerea de tehnologii cu dublă utilizare.

Noul organism va beneficia de sprijin consultativ din partea Statelor Unite, Australiei și Germaniei și va avea ca obiective îmbunătățirea schimbului de informații, consolidarea securității cibernetice și coordonarea activităților de contraspionaj.

Ziarul „New York Times” a afirmat că Rusia a transformat țara într-un „cuib de spioni” și într-o sursă cheie de componente pentru armament.

Într-un reportaj publicat duminică, cotidianul american relatează că, din cauza unui arsenal juridic „slab” împotriva spionajului, Moscova folosește Japonia ca platformă majoră pentru colectarea de informații și aprovizionarea cu tehnologii cu dublă utilizare necesare războiului său din Ucraina.

„Recunoaștem că, într-un context de securitate în rapidă evoluție, este din ce în ce mai necesar să contracarăm activitățile de spionaj străine, precum obținerea de informații sensibile, care amenință securitatea națională a Japoniei”, a declarat luni secretarul general al guvernului, Minoru Kihara, arată Le Figaro.

90% dintre rachetele și dronele rusești conțin componente japoneze

Refuzând să comenteze direct ancheta ziarului american, Kihara a indicat jurnaliștilor că Tokyo „trebuie să trateze această chestiune cu și mai multă rigoare”.

Reportajul citează estimări ale guvernului ucrainean potrivit cărora 90% dintre rachetele și dronele rusești conțin componente japoneze. Acesta afirmă că operațiunile rusești din Japonia sunt conduse de Maksim Vladimirovici Filchenkov, un agent de informații rus care operează sub acoperire la biroul din Tokyo al companiei aeriene ruse Aeroflot.

Pentru a ocoli restricțiile privind exporturile directe către Rusia, rețelele de aprovizionare utilizează companii intermediare și țări terțe, precum Vietnam, Uzbekistan și Sri Lanka, pentru a transporta componente către Rusia, adaugă New York Times.

Kihara a menționat, de asemenea, că Parlamentul japonez a aprobat în acest an o lege care deschide calea către crearea unui nou organism național însărcinat cu coordonarea activităților de informații, care în prezent sunt fragmentate.