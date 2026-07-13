„Nu vom începe niciodată un Al Treilea Război Mondial”, a declarat Peskov, afirmând că Rusia nu ar iniția un conflict global și că, din perspectiva Moscovei, asemenea războaie sunt purtate doar ca răspuns la un atac asupra statului rus, scrie The Clash.

Moscova acuză Europa de militarizare

Peskov a susținut că actualul climat politic european contribuie la agravarea crizei de securitate. Potrivit acestuia, liderii europeni promovează imaginea Rusiei drept o amenințare permanentă și stimulează o cursă a înarmării pe continent. Oficialul rus a afirmat că populația europeană este convinsă în mod sistematic că Moscova reprezintă „un rău absolut”, iar ideea unui pericol iminent din partea Rusiei este intens promovată în spațiul public. În același timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a criticat actuala generație de lideri europeni și a spus că ar prefera revenirea unor personalități politice precum fostul președinte francez Charles de Gaulle sau fostul cancelar german Helmut Kohl, pe care i-a prezentat drept exemple de lideri orientați spre dialog.

Rusia reafirmă condițiile privind utilizarea armelor nucleare

Referindu-se la riscul unei escaladări nucleare, Peskov a reiterat poziția oficială a Moscovei, potrivit căreia arsenalul nuclear ar putea fi folosit doar dacă existența statului rus ar fi amenințată. El a respins scenariile privind o utilizare preventivă a armelor nucleare, calificând astfel de ipoteze drept speculative.

„Nu mai este o operațiune, ci un război”

Peskov a recunoscut că amploarea conflictului din Ucraina s-a schimbat față de momentul declanșării invaziei din februarie 2022. El a afirmat că livrările masive de armament din partea Statelor Unite și a aliaților europeni au transformat ceea ce Moscova numea inițial o „operațiune militară specială” într-un „război în toată regula”. Potrivit oficialului rus, încetarea ostilităților ar fi posibilă dacă Ucraina și-ar retrage trupele din Donbas și din celelalte regiuni revendicate de Rusia și ar accepta recunoașterea modificărilor teritoriale impuse de Moscova. Kievul a respins în repetate rânduri astfel de condiții, afirmând că nu va renunța la teritoriile recunoscute internațional ca parte a Ucrainei, iar aliații occidentali continuă să susțină integritatea teritorială și suveranitatea statului ucrainean.