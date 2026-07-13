Prima pagină » Știri externe » Kremlinul: Rusia nu va declanșa Al Treilea Război Mondial. Moscova acuză Europa că alimentează escaladarea conflictului

Kremlinul: Rusia nu va declanșa Al Treilea Război Mondial. Moscova acuză Europa că alimentează escaladarea conflictului

Kremlinul susține că Rusia nu intenționează să declanșeze un nou război mondial și acuză statele europene că intensifică tensiunile prin militarizare și prin sprijinul militar acordat Ucrainei. Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, într-un nou mesaj adresat Occidentului, arată publicația The Clash.
Kremlinul: Rusia nu va declanșa Al Treilea Război Mondial. Moscova acuză Europa că alimentează escaladarea conflictului
MOSCOVA, RUSIA – Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
13 iul. 2026, 08:33, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Nu vom începe niciodată un Al Treilea Război Mondial”, a declarat Peskov, afirmând că Rusia nu ar iniția un conflict global și că, din perspectiva Moscovei, asemenea războaie sunt purtate doar ca răspuns la un atac asupra statului rus, scrie The Clash.

Moscova acuză Europa de militarizare

Peskov a susținut că actualul climat politic european contribuie la agravarea crizei de securitate. Potrivit acestuia, liderii europeni promovează imaginea Rusiei drept o amenințare permanentă și stimulează o cursă a înarmării pe continent. Oficialul rus a afirmat că populația europeană este convinsă în mod sistematic că Moscova reprezintă „un rău absolut”, iar ideea unui pericol iminent din partea Rusiei este intens promovată în spațiul public. În același timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a criticat actuala generație de lideri europeni și a spus că ar prefera revenirea unor personalități politice precum fostul președinte francez Charles de Gaulle sau fostul cancelar german Helmut Kohl, pe care i-a prezentat drept exemple de lideri orientați spre dialog.

Piața Roșie din Moscova. Sursa foto: Hepta

Rusia reafirmă condițiile privind utilizarea armelor nucleare

Referindu-se la riscul unei escaladări nucleare, Peskov a reiterat poziția oficială a Moscovei, potrivit căreia arsenalul nuclear ar putea fi folosit doar dacă existența statului rus ar fi amenințată. El a respins scenariile privind o utilizare preventivă a armelor nucleare, calificând astfel de ipoteze drept speculative.

„Nu mai este o operațiune, ci un război”

Peskov a recunoscut că amploarea conflictului din Ucraina s-a schimbat față de momentul declanșării invaziei din februarie 2022. El a afirmat că livrările masive de armament din partea Statelor Unite și a aliaților europeni au transformat ceea ce Moscova numea inițial o „operațiune militară specială” într-un „război în toată regula”. Potrivit oficialului rus, încetarea ostilităților ar fi posibilă dacă Ucraina și-ar retrage trupele din Donbas și din celelalte regiuni revendicate de Rusia și ar accepta recunoașterea modificărilor teritoriale impuse de Moscova. Kievul a respins în repetate rânduri astfel de condiții, afirmând că nu va renunța la teritoriile recunoscute internațional ca parte a Ucrainei, iar aliații occidentali continuă să susțină integritatea teritorială și suveranitatea statului ucrainean.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
GSP.ro
Top 5 destinații turistice din România pentru sezonul de vară. Unde preferă românii să-și petreacă concediul
Gandul
Simona Halep și Dorin Mateiu și-au oficializat relația la Wimbledon. După escapada din Mykonos, a venit și confirmarea!
Cancan
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport
Precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca
Libertatea
Secretul longevității lui Lionel Messi. La ce a renunțat complet legenda Argentinei să joace la cel mai înalt nivel și la 38 de ani
CSID
Dacia DUSTER de Japonia, produsă în INDIA: Cu ce dotări vine Nissan Tekton?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da