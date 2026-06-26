Kremlinul spune că gestul României de a interzice imnul Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj este scandalos

„Este un caz scandalos”, a declarat Peskov în cadrul unei conferințe de presă, citat de TASS. „Relațiile federației noastre cu federația mondială au fost restabilite pe deplin, iar gimnastele noastre au dreptul să concureze sub steagul național și pe fondul imnului Rusiei”, a subliniat el.

„Vorbim aici despre o decizie absolut arbitrară luată de autoritățile municipale ale acestui oraș”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Delegația Rusiei, retrasă

Anterior, Federația Rusă de Gimnastică a anunțat că se retrage de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică din 2026, care se desfășoară în Cluj-Napoca, „din cauza unor încălcări grave ale regulilor de competiție din partea organizatorilor”.

Federația Rusă de Gimnastică a precizat că va solicita aplicarea strictă a deciziilor Federației Mondiale de Gimnastică, folosind toate mijloacele legale internaționale disponibile.

Boc: În BT Arena nu se va intona imnul Rusiei

Primarul orașului Cluj-Napoca Emil Boc a anunțat în urmă cu câteva zile că imnul Rusiei nu va fi intonat, iar steagul Rusiei nu va fi folosit la Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup, care are loc în BT Arena între 26 și 28 iunie.

„La momentul când am aprobat organizarea la Cluj a unei asemenea competiții în sala polivalentă BT Arena am știut faptul că sportivii din Rusia nu pot utiliza imnul și steagul ca reprezentare în competiția oficială de gimnastică ritmică”, a declarat miercuri Emil Boc.

El a precizat că, recent, Federația Mondială de Gimnastică Ritmică a schimbat regulile și a decis să permită sportivilor din Rusia să utilizeze imnul și steagul în competițiile oficiale, inclusiv pentru această competiție de la Cluj-Napoca.

„Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară”, a spus primarul.