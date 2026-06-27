Rusia amenință România cu „consecințe” după retragerea sportivelor de la Cluj. Zaharova îl atacă pe Emil Boc

Ambasada Rusiei în România a publicat, sâmbătă, pe Facebook, un comentariu al Mariei Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, privind interzicerea simbolurilor de stat ale Rusiei la competiția FIG World Challenge Cup, desfășurată la Cluj-Napoca în perioada 26-28 iunie.

„Participanții ruși la competiția de gimnastică ritmică FIG World Challenge Cup, desfășurată în orașul românesc Cluj-Napoca în perioada 26-28 iunie, s-au confruntat cu un nou exemplu de arbitrar vădit și de politizare a sportului internațional”, a transmis Maria Zaharova.

Zaharova a susținut că sportivelor ruse li s-a interzis folosirea drapelului și a imnului național, în ciuda deciziilor Federației Internaționale de Gimnastică și ale Uniunii Europene de Gimnastică privind eliminarea restricțiilor și „restabilirea deplină în drepturi” a sportivilor ruși.

„Singura reacție posibilă și firească din partea Rusiei a fost refuzul de a participa la competiție”, a mai transmis Zaharova.

Zaharova îl atacă pe Emil Boc

Maria Zaharova a afirmat că menținerea restricțiilor a fost impusă de „primarul local”, cu referire la Emil Boc, sub pretextul declarațiilor privind combaterea „statului agresor”.

„Nici organizatorii competiției, nici autoritățile nu au îndrăznit să i se opună acestui politician local, care, se pare, a decis să-și sporească astfel propriul «prestigiu»”, a afirmat Zaharova.

Reprezentanta diplomației ruse a acuzat România de „rusofobie” și a susținut că țara noastră ar trebui să fie privată de dreptul de a candida pentru organizarea unor competiții internaționale de anvergură.

„Este regretabil că rusofobia cultivată în România în toți acești ani produce asemenea efecte monstruoase: scoate la iveală dezordinea care domnește acolo, unde unor personaje întâmplătoare li se permite să acționeze în mod arbitrar și să compromită o țară care, în mod evident, nu este capabilă să asigure condiții egale pentru participanții la competiții internaționale de anvergură și care, în consecință, ar trebui să fie privată de dreptul de a candida pentru organizarea unor asemenea competiții”, a precizat Zaharova.

În finalul mesajului, Maria Zaharova a transmis că Rusia nu va lăsa situația fără răspuns.

„Partea rusă nu va lăsa această situație fără consecințe”, a mai spus Zaharova.

Reacția vine după ce Rusia s-a retras de la Cupa Mondială Challenge de Gimnastică Ritmică de la Cluj-Napoca, după ce primarul Emil Boc a anunțat că nu va permite afișarea drapelului Rusiei și intonarea imnului rus.