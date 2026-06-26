Prima pagină » Sport » Eduard Novak critică decizia autorităților de la Cluj privind sportivii ruși: „Riscă să creeze un precedent negativ pentru sportul românesc pe plan internațional”

Eduard Novak critică decizia autorităților de la Cluj privind sportivii ruși: „Riscă să creeze un precedent negativ pentru sportul românesc pe plan internațional”

Eduard Novak, fost ministru al Sportului, avertizează că refuzul participării sportivilor ruși la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj-Napoca riscă să creeze un precedent negativ pentru sportul românesc pe plan internațional.
Eduard Novak critică decizia autorităților de la Cluj privind sportivii ruși: „Riscă să creeze un precedent negativ pentru sportul românesc pe plan internațional”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
26 iun. 2026, 22:05, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Refuzul participării sportivilor ruși la Cupa Mondială de Gimnastică de la Cluj riscă să creeze un precedent negativ pentru sportul românesc pe plan internațional. Indiferent de sensibilitatea și poziționarea politică a României în contextul acestui conflict, atunci când o federație internațională și Comitetul Internațional Olimpic permit participarea unor sportivi în condițiile stabilite de regulamentele lor, țara organizatoare are obligația de a respecta aceste reguli”, a scris Eduard Novak, vineri, pe Facebook.

Novak: Sportul internațional funcționează pe baza unor reguli comune

Fostul ministru susține că România, în calitate de organizator, trebuie să respecte regulamentele federațiilor internaționale, dacă sportivii sunt eligibili potrivit acestora.

„Dacă România, în calitate de organizator, refuză participarea unor sportivi eligibili conform regulamentelor internaționale, acest lucru poate fi interpretat ca o încălcare a obligațiilor asumate față de federațiile internaționale și poate afecta credibilitatea noastră ca organizator de competiții majore”, a subliniat Novak.

Eduard Novak mai spune că opțiunile politice ale unui stat nu ar trebui să ducă la nerespectarea regulamentelor sportive internaționale.

„Sportul internațional funcționează pe baza unor reguli comune. Oricare ar fi opțiunile politice ale unui stat, dacă își dorește să rămână un partener respectat în circuitul competițiilor internaționale, trebuie să respecte regulamentele federațiilor internaționale pe care a acceptat să le organizeze”, a mai scris fostul ministru.

Rusia se retrage de la Cupa Mondială Challenge de gimnastică ritmică de la Cluj

Reacția vine după ce Rusia s-a retras de la Cupa Mondială Challenge de Gimnastică Ritmică de la Cluj-Napoca, după ce primarul Emil Boc a anunțat că nu va permite afișarea drapelului Rusiei și intonarea imnului rus.

Federația Rusă de Gimnastică a cerut sancționarea României, susținând că măsura contravine deciziilor Federației Internaționale de Gimnastică.

Kremlinul a reacționat, prin Dmitri Peskov, care a calificat decizia drept „scandaloasă” și „arbitrară”.

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
GSP.ro
George Simion îl amenință pe Nicușor Dan după anunțul că negocierile cu partidele au intrat în blocaj: AUR la guvernare sau suspendare!
Gandul
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Specialistul în comunicare politică Gheorghe-Ilie Fârte, despre atacul lui Nicușor Dan la adresa PNL: „Este depășit de situație”
Libertatea
Ce au găsit medicii în stomacul unei femei care nu mai putea mânca de luni întregi. Au rămas șocați!
CSID
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să te îngrijorezi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da