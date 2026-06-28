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Călin Georgescu preia poziția Rusiei în scandalul de la Cluj. Emil Boc, acuzat de „slugărnicie absolută”

Călin Georgescu a criticat dur decizia autorităților de la Cluj-Napoca privind interzicerea simbolurilor Rusiei la Cupa Mondială de gimnastică ritmică și l-a atacat pe primarul Emil Boc, pe care l-a acuzat că a transformat o competiție sportivă într-un „circ politic”.
Călin Georgescu preia poziția Rusiei în scandalul de la Cluj. Emil Boc, acuzat de „slugărnicie absolută”
Gabriel Negreanu
28 iun. 2026, 22:03, Politic
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Călin Georgescu a preluat, într-un interviu la Realitatea Plus, poziția Rusiei în scandalul de la Cluj, unde echipa rusă de gimnastică ritmică s-a retras după ce autoritățile locale au refuzat folosirea drapelului și a imnului Rusiei.

„Ceea ce s-a întâmplat zilele trecute la Cluj este definiția slugărniciei absolute, ridicată la rang de politică”, a spus Călin Georgescu.

El a susținut că o competiție sportivă „elegantă, nobilă, demnă” a fost transformată într-un conflict politic.

„Adică să transformi o competiție sportivă, elegantă, nobilă, demnă, ca orice sport în sine, într-un circ politic, doar acest primitiv putea. Este o mare rușine pentru poporul român ce a făcut individul ăsta. O mare rușine”, a declarat Georgescu.

Georgescu: „Este o palmă peste demnitatea poporului român”

Călin Georgescu a mers mai departe și a spus că decizia de la Cluj reprezintă „o palmă peste demnitatea poporului român”.

„Este o palmă peste toată demnitatea poporului român. Să batjocorești decizia Federației Internaționale de Gimnastică, s-o arunci la gunoi”, a afirmat el.

Georgescu a invocat decizia Federației Internaționale de Gimnastică, care a ridicat restricțiile impuse sportivilor ruși și belaruși, permițând revenirea acestora în competițiile internaționale sub drapelul propriu.

„Noi vorbim de Federația Internațională de Gimnastică, care a hotărât în mai anul acesta toate detaliile și toate condițiile acestui turneu. Cine ești tu să faci chestiunea asta?”, a spus Georgescu.

Călin Georgescu se aliniază argumentului folosit de Rusia după retragerea de la competiția de la Cluj: Moscova susține că decizia FIG trebuia respectată și că autoritățile locale nu aveau dreptul să blocheze simbolurile naționale ale Rusiei.

Reacțiile Rusiei: Zaharova amenință cu „consecințe”, Kremlinul susține retragerea

Scandalul de la Cluj a provocat reacții dure la Moscova. Ministerul rus de Externe, prin purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova, a acuzat România de „politizarea sportului” și a transmis că decizia privind simbolurile Rusiei nu va rămâne fără consecințe.

Zaharova a susținut că sportivelor ruse nu li s-a permis să concureze cu drapelul și imnul național, deși Federația Internațională de Gimnastică și forul european ridicaseră restricțiile.

„Singurul răspuns posibil și logic din partea Rusiei a fost refuzul de a participa la competiție”, a transmis Zaharova.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat decizia drept „inacceptabilă” și a lăudat retragerea echipei ruse.

„Suntem mândri de decizia luată de conducerea echipei noastre”, a spus Peskov.

Federația Rusă de Gimnastică a anunțat că va folosi toate mecanismele juridice internaționale pentru a cere respectarea deciziilor Federației Internaționale de Gimnastică.

Ce a spus Emil Boc

Primarul Emil Boc a anunțat anterior că nu acceptă folosirea drapelului și a imnului Rusiei la competiția de la Cluj-Napoca.

„Nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor în Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene”, a transmis Boc.

După acest anunț, echipa Rusiei de gimnastică ritmică s-a retras de la World Challenge Cup, acuzând organizatorii că încalcă regulamentele competiției.

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