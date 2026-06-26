Rusia se retrage de la Cupa Mondială Challenge de gimnastică ritmică de la Cluj. Cere sancționarea României

Decizia a fost luată după ce autoritățile locale din Cluj-Napoca au refuzat afișarea drapelului Federației Ruse și intonarea imnului de stat în cazul unor eventuale victorii ale sportivelor ruse.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a explicat pe rețelele de socializare că susține organizarea competițiilor sportive, însă se opune folosirii simbolurilor politice ale „unui stat agresor” pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

Într-un comunicat oficial, Federația Rusă de Gimnastică a susținut că măsura contravine deciziilor adoptate în luna mai de Federația Internațională de Gimnastică (FIG) și de Uniunea Europeană de Gimnastică privind eliminarea restricțiilor anterioare aplicate sportivilor ruși și restabilirea deplină a drepturilor acestora.

„Organizatorii ne-au informat verbal că drapelul național al Rusiei nu va fi afișat în arena sportivă și că imnul național nu va fi interpretat în cazul unei victorii. Aceasta reprezintă o încălcare directă a deciziei adoptate în luna mai de Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Gimnastică, care a restabilit pe deplin drepturile sportivilor ruși. De asemenea, situația contravine Statutului Federației Internaționale de Gimnastică și prevederilor actualizate ale Cartei Olimpice, menite să protejeze sportul și sportivii de orice presiune politică, guvernamentală, socială sau economică externă. Echipa noastră națională este întotdeauna pregătită să participe la competiții care respectă cerințele Federației Internaționale de Gimnastică”, a declarat Linar Ginatullin, atașatul de presă al Federației Ruse de Gimnastică.

Potrivit agenției de stat ruse TASS, Federația Rusă de Gimnastică a sesizat atât Federația Internațională de Gimnastică, cât și Comitetul Internațional Olimpic, solicitând sancțiuni împotriva Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Competiția World Challenge Cup la gimnastică ritmică de la Cluj-Napoca a început vineri cu faza calificărilor la cerc și minge, individual.

Întrecerea reuneșete unele dintre cele mai valoroase gimnaste din lume, la start regăsindu-se campioana olimpică și mondială Darja Varfolomeev, din Germania, precum și ucraineanca Taisiia Onofriichuk, campioana Europei.