Valul de demisii de la Cupa Mondială 2026. Giganții fotbalului schimbă antrenorii după eșecuri răsunătoare

În cele câteva săptămâni de la startul Cupei Mondiale 2026, competiția nu produce doar surprize pe teren, ci și un adevărat cutremur în birourile federațiilor. Eliminările premature au declanșat un val de demisii și schimbări pe băncile tehnice, inclusiv în cazul unor selecționeri care, până de curând, păreau intangibili.

De la Germania și Olanda până la Coreea de Sud sau Cehia, mai multe federații au decis că este momentul unei reconstrucții, în timp ce alți antrenori și-au asumat responsabilitatea pentru rezultatele sub așteptări și au ales să plece.

Germania și-a pierdut răbdarea cu Nagelsmann

Una dintre cele mai importante plecări este cea a lui Julian Nagelsmann. La doar 38 de ani, tehnicianul și-a anunțat demisia după eliminarea surprinzătoare a Germaniei în șaisprezecimile de finală, în urma unui eșec la loviturile de departajare cu Paraguay. Presiunea uriașă exercitată asupra Federației Germane de Fotbal și criticile venite din presa locală au accelerat despărțirea, deși contractul său era valabil până în 2028.

Reacția federației a fost aproape imediată. La scurt timp după plecarea lui Nagelsmann, DFB a anunțat că a ajuns la un acord cu Jürgen Klopp, care revine pe banca tehnică după doi ani și va conduce Germania într-un nou ciclu de reconstrucție. Numirea fostului antrenor al lui Liverpool este văzută drept cea mai importantă mutare de pe piața selecționerilor după Cupa Mondială din 2026.

Ronald Koeman pune capăt celui de-al doilea mandat la Olanda

Și Ronald Koeman a decis să plece după eliminarea Olandei de către Maroc, la loviturile de departajare.

Fostul fundaș al Barcelonei și-a asumat întreaga responsabilitate pentru rezultatul dezamăgitor și a explicat că motive personale au cântărit, de asemenea, în luarea deciziei. Oficialii federației olandeze au recunoscut că obiectivul era calificarea cel puțin în semifinale, performanță ratată încă din fazele eliminatorii.

Mexicul schimbă rapid direcția

Deși Mexicul a obținut cea mai bună performanță la Cupa Mondială din ultimele patru decenii, eliminarea în fața Angliei a însemnat finalul celui de-al treilea mandat al lui Javier Aguirre, relatează Reuters.

Antrenorul a declarat că pleacă împăcat și l-a indicat pe fostul căpitan Rafael Márquez drept omul potrivit pentru a continua proiectul naționalei. Federația mexicană a confirmat imediat instalarea lui Márquez pe banca tehnică, semn că succesiunea fusese pregătită încă înaintea turneului final.

Coreea de Sud și Cehia au reacționat imediat

În Asia, Hong Myung-bo și-a prezentat demisia după eliminarea încă din faza grupelor, asumându-și public responsabilitatea pentru rezultatele modeste. Decizia a venit pe fondul unor critici dure formulate inclusiv de președintele țării.

În Europa Centrală, veteranul Miroslav Koubek a renunțat la funcție după ce reprezentativa Cehiei a încheiat ultima în grupă. Acesta a invocat atât greșelile echipei, cât și presiunea mediatică și programul solicitant al competiției.

Plecări de la Ghana și Uruguay

Printre numele care au părăsit deja băncile tehnice după Cupa Mondială se regăsesc și Carlos Queiroz (Ghana), Steve Clarke, Sebastián Beccacece și Marcelo Bielsa (Uruguay), în timp ce alte federații analizează deja viitorul actualilor selecționeri.