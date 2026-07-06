Răzvan Lucescu a semnat cu o nouă echipă după plecarea de la PAOK. Ce salariu va avea antrenorul român

Răzvan Lucescu a fost prezentat oficial de Al-Sadd, după ce a semnat un contract valabil pentru două sezoane, potrivit ProSport.

Clubul din Qatar a anunțat duminică numirea oficială a antrenorului român.

Ce salariu va avea Răzvan Lucescu

„Răzvan Lucescu este noul antrenor al lui Al Sadd, după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane”, au transmis reprezentanții clubului într-o postare pe platforma X.

Răzvan Lucescu va fi însoțit la noua echipă de Nae Constantin, secundul cu care a lucrat și la PAOK Salonic.

Lucescu va încasa un salariu de 3,5 milioane de dolari pe an la Al-Sadd. Contractul include și o opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Pentru semnătura tehnicianului a existat interes și din Arabia Saudită. Al-Ittihad s-ar fi aflat printre echipele care l-au dorit, însă tehnicianul român a ales în cele din urmă oferta primită de la Al-Sadd.

Răzvan Lucescu și-a reziliat contractul cu PAOK Salonic pe 19 iunie, după un sezon fără trofeu. Antrenorul român se afla la PAOK din mai 2021, după ce mai avusese un mandat la echipa elenă în perioada 2017-2019.

Al-Sadd are 19 titluri în Qatar

Lucescu este al treilea antrenor român care o pregătește pe Al-Sadd, după Ilie Balaci și Cosmin Olăroiu.

Al-Sadd are 19 titluri de campioană a Qatarului, ultimele trei câștigate consecutiv. Clubul s-a despărțit la finalul sezonului recent încheiat de antrenorul italian Roberto Mancini.