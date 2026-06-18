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Inter a luat decizia: Chivu continuă până în 2028

Cristian Chivu și-a prelungit contractul cu Inter Milano până în 2028, a anunțat joi clubul italian. Românul în vârstă de 45 de ani a câștigat dubla - campionatul și Cupa Italiei - în primul său sezon complet ca antrenor principal al echipei Nerazzurri.
Inter a luat decizia: Chivu continuă până în 2028
Andreea Tobias
18 iun. 2026, 22:08, Sport
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FC Internazionale Milano are plăcerea de a confirma prelungirea contractului antrenorului principal Cristian Chivu. Antrenorul va rămâne la cârma echipei Nerazzurri până în 2028″, a declarat clubul într-un comunicat.

Cum a ajuns antrenor la Inter

A preluat echipa vara trecută, după plecarea lui Simone Inzaghi la Al-Hilal. Inzaghi plecase după o înfrângere umilitoare cu 5-0 în finala Ligii Campionilor din 2025. Angajarea românului a stârnit scepticism. Singura sa experiență anterioară ca antrenor la seniori fusese la Parma, în 13 meciuri din Serie A.

Ce a realizat Chivu în primul sezon

Antrenorul a depășit toate așteptările. Inter a cucerit al 21-lea titlu de campioană din Serie A. A învins apoi Lazio pentru a câștiga și Cupa Italiei. Românul cunoaște bine clubul: a câștigat tripla cu Inter și ca jucător, în 2010.

Potrivit presei italiene, Chivu a primit o mărire de salariu. Va câștiga aproape trei milioane de euro net pe an.

Chivu va încerca să readucă Interul în elita europeană. Sezonul trecut, echipa a fost eliminată rușinos din Liga Campionilor de Bodo/Glimt, o echipă norvegiană de rang inferior.

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