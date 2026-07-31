Cristian Chivu își mai dorește transferuri la Inter: Este întotdeauna nevoie de jucători importanți

„Ne bucurăm de jucătorii pe care îi avem. Mai este încă o lună de mercato. Pentru mine, echipa este competitivă, așa cum am spus mereu. Evident, este întotdeauna nevoie de jucători importanți, care să îți permită să faci un salt de calitate și să rămâi la nivelul ambițiilor acestui club”, a spus vineri Cristian Chivu, într-o conferință de presă înainte de meciul cu Manchester City, la Hong Kong.

Întrebat dacă Inter are nevoie în mod special de un fundaș dreapta, Chivu a evitat să indice un post anume și a insistat că obiectivul este creșterea valorii întregului lot.

„În primul rând, este nevoie de răbdare, pentru că perioada de transferuri este încă lungă. Cu toții suntem capabili să înțelegem ce lipsește și unde avem nevoie de dubluri pe posturi. Eu am cerut întotdeauna să ridicăm nivelul acestei echipe, să adăugăm jucători care să ne permită să facem un salt de calitate, jucători importanți, entuziaști, care își doresc să facă parte din acest grup extraordinar. Suntem foarte atenți la ceea ce oferă piața transferurilor și la oportunitățile care ne pot ajuta să menținem nivelul de competitivitate pe care această echipă îl are de mulți ani”, a declarat românul.

Stones, un transfer important

Chivu a evidențiat și importanța transferului lui John Stones, sosit liber de contract.

„Pentru noi, posibilitatea de a-l transfera gratis pe John Stones este foarte importantă. Este important prin calitatea pe care o aduce, prin personalitatea, carisma și experiența pe care le-a demonstrat în ultimii ani. Este un fundaș care, alăturându-se grupului nostru de apărători, va ridica fără îndoială nivelul compartimentului defensiv”, a afirmat antrenorul.

Referindu-se la partida de sâmbătă cu Manchester City, Chivu a spus că, deși este vorba despre un joc de verificare, ambele formații vor încerca să ofere un spectacol pe măsura renumelui lor.

„Este un meci amical. Împreună cu Manchester City vom încerca să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, pentru că reprezentăm două cluburi importante din Europa și din lume. Vom da tot ce avem mai bun, chiar dacă încă nu suntem la sută la sută din punct de vedere fizic și mental. Sunt convins că va fi un meci frumos”, a spus tehnicianul român.

Laude la adresa omologului său de la Manchester City

Întrebat despre Enzo Maresca, fost colaborator al lui Pep Guardiola și actualul antrenor al lui City, Chivu a avut numai cuvinte de laudă la adresa tehnicianului italian.

„Nu este ceva nou pentru el, pentru că a lucrat la club și alături de Pep Guardiola. După aceea și-a urmat propriul drum ca antrenor. Cred că a făcut o treabă foarte bună până acum. Nu i-a fost ușor nici la Leicester, nici la Chelsea, dar a câștigat. A câștigat campionatul și Cupa Mondială a Cluburilor cu Chelsea. Cred că este antrenorul potrivit pentru acest club. Are propriile idei și este unul dintre cei mai promițători tineri antrenori din fotbalul mondial. Mai are multe de arătat și multe de îmbunătățit, chiar dacă până acum a făcut o treabă foarte bună”, a declarat Chivu.

În deschiderea conferinței de presă, fostul căpitan al naționalei României a transmis și un mesaj după decesul legendarului Franco Baresi.

„Este o zi tristă pentru întreaga lume a fotbalului, pentru că Franco Baresi a fost una dintre legendele acestui sport. Toată lumea spune că era încă tânăr. La 66 de ani nu ești bătrân, iar așteptarea este să trăiești mai mult. Este o zi tristă”, a afirmat antrenorul român.

Inter Milano și Manchester City se vor înfrunta sâmbătă, de la ora 14:30, la Hong Kong, în primul meci al turneului asiatic de pregătire al formației italiene.