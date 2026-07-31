Dinamo București oficializează transferul fundașului nord-macedonean Imran Fetai, de la Shkendija

În vârstă de 24 de ani, Fetai este format la academia clubului Shkendija, pentru care a debutat în prima ligă nord-macedoneană. De-a lungul carierei a mai evoluat la Tikves Kavadarci și Besa Dobri Dol, înainte de a reveni la Shkendija.

Potrivit clubului bucureștean, fundașul a disputat 44 de meciuri pentru Shkendija, reușind două goluri și două pase decisive.

De asemenea, el a acumulat experiență în competițiile europene, evoluând în preliminariile Ligii Campionilor, Europa League și Conference League. A bifat, totodată, și opt partide din faza grupelor Conference League.

Imran Fetai a fost titular la Shkendija inclusiv în ambele manșe ale dublei cu FCSB din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, din vara anului 2025, în care echipa macedoneană s-a impus.

Fetai este și internațional nord-macedonean, având trei selecții la prima reprezentativă.

Conform platformei transfermakt, jucătorul are o cotă de piață de 700.000 de euro.