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Dinamo București oficializează transferul fundașului nord-macedonean Imran Fetai, de la Shkendija

Clubul de fotbal Dinamo București a anunțat, vineri, transferul fundașului central nord-macedonean Imran Fetai, de la vicecampioana Macedoniei de Nord, Shkendija, jucătorul semnând un contract valabil până la 30 iunie 2029.
Dinamo București oficializează transferul fundașului nord-macedonean Imran Fetai, de la Shkendija
sursă foto: Niall Carson/PA Wire/dpa
Petre Apostol
31 iul. 2026, 16:50, Sport
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În vârstă de 24 de ani, Fetai este format la academia clubului Shkendija, pentru care a debutat în prima ligă nord-macedoneană. De-a lungul carierei a mai evoluat la Tikves Kavadarci și Besa Dobri Dol, înainte de a reveni la Shkendija.

Potrivit clubului bucureștean, fundașul a disputat 44 de meciuri pentru Shkendija, reușind două goluri și două pase decisive.

De asemenea, el a acumulat experiență în competițiile europene, evoluând în preliminariile Ligii Campionilor, Europa League și Conference League. A bifat, totodată, și opt partide din faza grupelor Conference League.

Imran Fetai a fost titular la Shkendija inclusiv în ambele manșe ale dublei cu FCSB din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, din vara anului 2025, în care echipa macedoneană s-a impus.

Fetai este și internațional nord-macedonean, având trei selecții la prima reprezentativă.

Conform platformei transfermakt, jucătorul are o cotă de piață de 700.000 de euro.

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