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Clubul Chelsea, amendat cu 10 milioane de lire sterline pentru încălcarea regulamentelor privind agenții de jucători

Clubul englez de fotbal Chelsea a fost sancționat de Federația Engleză de Fotbal (FA) cu o amendă de 10 milioane de lire sterline și cu interdicția, suspendată, de a înregistra jucători în două perioade consecutive de transferuri, pentru încălcarea regulamentelor privind agenții de jucători.
Clubul Chelsea, amendat cu 10 milioane de lire sterline pentru încălcarea regulamentelor privind agenții de jucători
sursă foto: pexels.com
Petre Apostol
31 iul. 2026, 17:10, Sport
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Potrivit unui comunicat publicat vineri de FA, actualii proprietari ai clubului au raportat voluntar, după preluarea grupării londoneze în 2022, posibile nereguli istorice, în urma cărora Chelsea a fost acuzată de 74 de încălcări ale regulamentului disciplinar al federației.

Clubul a recunoscut toate cele 74 de încălcări înaintea audierii în fața unei Comisii independente de Reglementare, care a decis inițial aplicarea unei penalizări de șase puncte în clasament, suspendată până la 30 iunie 2027, precum și o amendă de 10 milioane de lire sterline.

Chelsea a contestat sancțiunea sportivă, iar Comisia de Apel a admis recursul și a înlocuit suspendarea penalizării de șase puncte cu o interdicție de a înregistra jucători în două ferestre consecutive de transferuri, sancțiune suspendată, de asemenea, până la 30 iunie 2027.

Amenda de 10 milioane de lire sterline a rămas definitivă și nu a făcut obiectul apelului. FA a precizat că întreaga sumă va fi direcționată către finanțarea fotbalului de juniori.

Federația Engleză a menționat că investigația privind eventualele responsabilități individuale rezultate din acest caz continuă.

Chelsea susține că toate investigațiile de reglementare au fost finalizate

Într-un comunicat separat, Chelsea a subliniat că sancțiunile vizează exclusiv nereguli istorice, descoperite și raportate chiar de actuala conducere după preluarea clubului.

„Chelsea Football Club confirmă că organismele judiciare ale Federației Engleze de Fotbal au ajuns la o decizie finală în legătură cu aspecte istorice privind respectarea regulamentelor, pe care clubul le-a raportat din proprie inițiativă”, a transmis gruparea londoneză.

Clubul a precizat că, după autosesizarea din 2022, a colaborat „deschis și transparent” cu toate autoritățile competente, punând la dispoziție în mod voluntar mii de documente.

Chelsea a reamintit că a încheiat anterior acorduri de soluționare cu UEFA și Premier League în legătură cu aceleași nereguli și a apreciat că, odată cu încheierea procedurii desfășurate de FA, toate investigațiile de reglementare împotriva clubului au fost finalizate.

„Suntem recunoscători UEFA, Premier League și Federației Engleze de Fotbal pentru colaborarea cu clubul pe parcursul acestor proceduri”, se mai arată în comunicatul formației londoneze.

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