Ken Bates a murit la 94 de ani. Fostul patron al lui Chelsea și Leeds United s-a stins în Monaco

Anunțul a fost făcut de Chelsea FC, care a precizat că omul de afaceri britanic s-a stins din viață în locuința sa din Monaco, înconjurat de soția sa, Suzannah, și de familie.

Prin intermediul unui comunicat oficial, Chelsea și-a exprimat regretul pentru dispariția celui care a condus clubul într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa și care a contribuit decisiv la transformarea acestuia într-o forță a fotbalului englez, scrie BBC.

A salvat Chelsea de la colaps financiar

Ken Bates a preluat Chelsea în anul 1982, cumpărând clubul pentru suma simbolică de o liră sterlină. La acel moment, londonezii evoluau în vechea Divizie Secundă și se confruntau cu datorii de aproximativ 1,5 milioane de lire sterline.

În următoarele două decenii, Bates a investit timp și resurse pentru stabilizarea clubului, atât din punct de vedere financiar, cât și sportiv. Sub conducerea sa, Chelsea a revenit în elita fotbalului englez și a început să obțină rezultate importante.

În anul 2003, Bates a vândut clubul miliardarului rus Roman Abramovich pentru aproximativ 140 de milioane de lire sterline, într-o tranzacție care avea să schimbe definitiv destinul grupării londoneze. Chiar dacă Chelsea avea în continuare datorii considerabile, vânzarea către Abramovich a deschis una dintre cele mai de succes perioade din istoria clubului.

O perioadă plină de succese la Chelsea

În mandatul său, Chelsea a fost pregătită de mai mulți antrenori importanți, printre care John Neal, John Hollins, Bobby Campbell, Ian Porterfield, David Webb, Glenn Hoddle, Ruud Gullit, Gianluca Vialli și Claudio Ranieri.

Sub conducerea lui Ruud Gullit, londonezii au cucerit Cupa Angliei în 1997, primul trofeu major după o pauză de 26 de ani. Ulterior, clubul a mai câștigat Cupa Ligii, Cupa Cupelor și încă o Cupă a Angliei, rezultate care au pus bazele performanțelor obținute ulterior în era Abramovich.

Chelsea a transmis că determinarea lui Ken Bates de a susține clubul în momente dificile și contribuția sa la dezvoltarea echipei nu vor fi uitate.

La rândul său, Chelsea Supporters’ Trust a subliniat că Bates a avut un rol esențial în salvarea clubului și în păstrarea stadionului Stamford Bridge, considerând că impactul său asupra istoriei echipei va rămâne unul de durată.

A condus și Leeds United

După despărțirea de Chelsea, Ken Bates a devenit proprietarul clubului Leeds United în ianuarie 2005.

În perioada petrecută la conducerea echipei din Yorkshire, Leeds a ajuns în finala play-off-ului pentru promovarea în Premier League în 2006. Un an mai târziu însă, clubul a intrat în administrare și a fost retrogradat în al treilea eșalon al fotbalului englez, pentru prima dată în istoria sa.

Ulterior, Bates a făcut parte din consorțiul care a cumpărat din nou clubul de la administratori, iar Leeds a revenit în Championship în anul 2010. El și-a vândut participația la finalul lui 2012, însă a rămas pentru scurt timp președinte și apoi președinte de onoare, înainte de a părăsi definitiv clubul în iulie 2013.