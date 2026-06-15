Real Madrid dă lovitura verii: plătește aproape 52 de milioane de lire pentru vedeta lui Chelsea

Potrivit informațiilor făcute publice de club, valoarea totală a tranzacției poate ajunge la 51,8 milioane de lire sterline. Suma include o componentă fixă de 47,5 milioane de lire și bonusuri de până la 4,3 milioane de lire.

Anunțul oficial a fost făcut luni, după ce cele două cluburi au ajuns la un acord în cursul zilei de duminică, relatează BBC.

Cucurella se află la Cupa Mondială

În momentul confirmării transferului, Cucurella se afla alături de naționala Spaniei la Cupa Mondială organizată în Statele Unite, Canada și Mexic.

Fundașul în vârstă de 27 de ani revine astfel în fotbalul spaniol după trei sezoane petrecute în Premier League.

Jucătorul a ajuns la Chelsea în vara anului 2022, când londonezii au plătit aproximativ 63 de milioane de lire pentru transferul său de la Brighton & Hove Albion.

Dorința de a reveni în Spania

Presa britanică a relatat în ultimele luni că fundașul era interesat de o revenire în țara natală.

Cucurella este un produs al academiei FC Barcelona și a fost asociat în ultima perioadă cu mai multe cluburi din La Liga.

Printre formațiile interesate de serviciile sale s-au numărat Barcelona și Atletico Madrid.

Transferul la Real Madrid pune capăt speculațiilor privind viitorul său și îi oferă șansa de a evolua pentru una dintre cele mai titrate echipe din Europa.

Chelsea continuă reconstrucția lotului

Decizia clubului londonez de a accepta oferta a fost influențată și de situația contractuală a jucătorului.

Deși Cucurella mai avea trei ani de contract, Chelsea a considerat oferta suficient de atractivă pentru a finaliza transferul.

Plecarea fundașului vine după un sezon dificil pentru gruparea londoneză. Echipa a încheiat campionatul pe locul 10 și a ratat calificarea în competițiile europene.

În timpul sezonului, antrenorul Enzo Maresca a părăsit clubul, iar ulterior echipa a fost condusă de Liam Rosenior.

Nici această schimbare nu a produs rezultatele așteptate, iar Rosenior a fost demis la finalul stagiunii.

Real Madrid pregătește noi mutări

Transferul lui Cucurella ar putea fi doar primul dintr-o serie de mutări importante pregătite de Real Madrid în această vară.

Presa internațională scrie că gruparea condusă de președintele Florentino Pérez urmărește și alți jucători importanți de pe piața transferurilor.

Printre numele vehiculate se află Bernardo Silva, de la Manchester City, și Denzel Dumfries, legitimat la Inter Milan.

De asemenea, fundașul francez Ibrahima Konaté este așteptat să ajungă la Madrid după despărțirea de Liverpool FC.