Chelsea îl transferă pe Maxence Lacroix de la Crystal Palace, pentru aproape 60 de milioane de euro

Lacroix devine primul jucător în vârstă de 26 de ani sau mai mult pentru care Chelsea plătește o sumă de transfer din vara anului 2022, mutarea făcând parte din noua strategie a clubului londonez de a aduce fotbaliști cu mai multă experiență, promovată de antrenorul Xabi Alonso. Tranzacția s-a realizat pentru suma de aproape 60 de milioane de euro, potrivit Sky Sports.

„Sunt foarte fericit să fac parte din acest club minunat. Toată lumea cunoaște legenda lui Chelsea și tradiția sa de a câștiga trofee, iar faptul că voi face parte din această poveste este un moment de mare mândrie pentru mine. Când am vorbit cu antrenorul, am văzut că avem aceeași direcție și aceeași dorință pentru acest club. Vrem să câștigăm. Când vezi calitatea jucătorilor de aici și tot ceea ce are clubul la dispoziție, este ceva ce putem realiza. Ambiția este să câștigăm trofee și abia aștept să contribui”, a declarat Lacroix, la prezentarea de joi.

Fundașul francez a explicat că discuțiile cu antrenorul și cu mai mulți conaționali aflați deja la Chelsea au cântărit decisiv în alegerea sa.

„Cel mai bun club din lume”

„Cred că este cel mai bun pas pentru mine, pentru că este cel mai bun club din lume. Este ușor pentru oameni să vorbească frumos despre acest club, pentru că are o istorie extraordinară și sunt foarte mândru că fac parte din ea. Când am vorbit cu antrenorul și cu oamenii pe care îi cunosc de la echipa națională, precum Malo, mi-au spus că este cel mai bun club la care pot ajunge. Atunci mi-am spus că nu mai trebuie să mă gândesc prea mult. După toate aceste discuții, am fost convins că acesta este cel mai bun pas înainte pentru mine”, a mai spus fundașul.

Lacroix ajunge pe Stamford Bridge după două sezoane petrecute la Crystal Palace, formație pentru care a disputat 98 de meciuri. În această perioadă, a contribuit la câștigarea Cupei Angliei, a UEFA Conference League și a Community Shield.

Format la Sochaux, fundașul a evoluat în 28 de partide pentru prima echipă a clubului francez înainte de transferul la VfL Wolfsburg, în 2020. La formația germană a adunat 130 de apariții în patru sezoane.

Evoluțiile sale din Premier League și din competițiile europene i-au adus debutul în naționala Franței în luna martie. Ulterior, a fost inclus în lotul pentru Cupa Mondială, unde a bifat trei apariții, Franța încheind competiția pe locul al patrulea.