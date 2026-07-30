Antrenorul Alin Badea, după concursul de sabie de la Mondialele de scrimă: Mă bucur că am încheiat cu o medalie

„Sunt foarte fericit. Mă bucur enorm că, într-un final, am încheiat acest sezon cu bine, cu o medalie pe care băieții, indiferent cât au tras astăzi pe parcursul zilei, au meritat-o pe deplin. Este o medalie pe care am câștigat-o împreună cu toți cei care sunt acasă, cu cei care se află aici și ne bucurăm că reușim să bucurăm foarte multă lume cu acest rezultat”, a declarat Alin Badea, într-un interviu pentru Federația Română de Scrimă.

România a câștigat medalia de bronz în concursul pe echipe la sabie, după o finală pentru locul 3 cu Ungaria.

Tehnicianul a subliniat progresul echipei în ultimii doi ani și consideră că formația are în continuare un potențial important de dezvoltare.

„Este o echipă cu potențial. Am mai declarat-o și le-am spus-o și băieților: deși avem niște rezultate destul de bune, încă mai avem de îmbunătățit anumite lucruri”, a mai spus antrenorul.

„Sezonul de calificare la Jocurile Olimpice ne va prinde pregătiți”

Antrenorul s-a declarat încrezător că echipa va aborda cu succes sezonul calificărilor pentru Jocurile Olimpice.

„Sezonul olimpic de calificare la Jocurile Olimpice ne va prinde pregătiți, asta vă garantez. Și sper și cred că ne va prinde cu 1% mai buni decât suntem acum”, a afirmat Badea.

Badea a indicat și singurul aspect negativ al concursului, care privește meciul din semifinale, în care a pierdut cu Coreea de Sud pentru o singură tușă.

„V-aș putea spune că singura dezamăgire pe care o am este că nu am început meciul mai îndrăzneți, cu mai mult curaj, pentru că chiar suntem o echipă bună și putem să batem pe oricine. Iar dacă începutul acela de meci, care pe noi ne-a consacrat de-a lungul acestui sezon, și atitudinea pe care am avut-o la primele turnee ne-au făcut să câștigăm medalii, cu siguranță ne-ar fi ajutat și în acest meci. Aș putea spune că este singura parte negativă a acestui concurs”, a afirmat el.

În ciuda regretului legat de semifinală, antrenorul consideră că bilanțul sezonului este unul excelent.

„Mă bucur în continuare că a ieșit bine, s-a luat această medalie și am scos tot ce se putea scoate mai bine în acest sezon”, a încheiat Alin Badea.

Radu Nițu: „Am fost un grup extraordinar”

Și Radu Nițu, unul dintre liderii echipei României, medaliat cu bronz la individual, a pus succesul pe seama unității grupului.

„Am fost un grup extraordinar, ne-am susținut unii pe alții, am dat tot ce am avut, vă promit, tot ce am avut din noi pentru medalia aceasta. Ne bucurăm foarte, foarte mult. Este încă o dovadă că muncim bine, că ne pregătim bine și că suntem pe drumul cel bun. Și, pe plan personal, mă bucur să mai adaug o medalie în palmaresul meu. Dar cred că aceasta se simte mult mai bine, pentru că este alături de prietenii mei”, a declarat Nițu.

Sabrerul român a recunoscut că înfrângerea la limită din semifinala cu Coreea de Sud încă îl apasă, chiar dacă România a încheiat competiția pe podium.

„Chiar dacă am făcut ceva extraordinar, simt că puteam mai mult. Îmi pare un pic rău pentru meciul cu Coreea, dar suntem o echipă tânără, avem mult de învățat”, a mai spus componentul naționalei.

Vlad Covaliu: „Am tratat fiecare adversar serios”

De asemenea, Vlad Covaliu a afirmat că secretul parcursului echipei a fost concentrarea de la un meci la altul, în ciuda emoțiilor resimțite la începutul competiției.

„A fost o zi foarte grea și ceea ce este foarte important, lăsând faptul la o parte că am luat medalie, este că am tratat fiecare adversar serios. Am luat-o meci cu meci, tușă cu tușă. Trebuie să recunosc că, la începutul zilei, nu mă simțeam foarte pregătit, am fost foarte emotiv, dar, pe măsură ce am înaintat în concurs și am întâlnit adversari noi, am putut să fac scrima mea și mă bucur foarte mult că s-a terminat cu o medalie la gât”, a spus Covaliu.

Sabrerul român a recunoscut că regretă ratarea unei medalii în proba individuală, însă consideră că succesul echipei compensează această dezamăgire.

„Bineînțeles, am încredere și speranță că toate lucrurile se vor alinia și că tot ce se întâmplă este spre un lucru bun și măreț. Da, îmi doream foarte mult și la individual să obțin o medalie. Dar, la echipe, ne-am unit, am fost un întreg, ne-am dorit foarte mult să luăm o medalie. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să urcăm din nou pe podium și să aducem România pe podiumul mondial la scrimă”, a încheiat el.