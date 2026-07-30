UEFA răspunde planului FIFA pentru Cupa Mondială. Reuniune de urgență joi

UEFA va organiza joi după-amiază, în format online, o reuniune de urgență pentru a discuta răspunsul la planul FIFA de a atrage investitori privați în competițiile sale, inclusiv Cupa Mondială. Potrivit BBC, agenda exactă a reuniunii nu a fost făcută publică.

FIFA le-a transmis marți celor 211 asociații membre că au termen până în 19 septembrie să accepte propunerea. În schimb, fiecare federație ar urma să primească o primă tranșă de 20 de milioane de dolari dintr-un pachet total de 40 de milioane de dolari.

UEFA a criticat dur această abordare și a acuzat FIFA că încearcă să forțeze aprobarea proiectului.

UEFA: „Acest lucru spune tot ce trebuie să știți despre acest plan”

„Am aflat că FIFA le-a impus federațiilor un termen-limită pentru a susține propunerile sale sau, în caz contrar, oferta de plată unică va fi retrasă. Acest lucru spune tot ce trebuie să știți despre acest plan”, a transmis miercuri UEFA.

A fost cel de-al doilea comunicat transmis de UEFA pe această temă. În primul, publicat marți, forul european afirma că FIFA „a depășit o limită”, acuzând organizația că a elaborat și prezentat proiectul fără o consultare reală a federațiilor membre și fără transparență.

Federațiile europene, nemulțumite că au aflat din presă

Mai multe federații naționale din Europa s-au declarat nemulțumite că au aflat despre proiect din presă și nu în urma unor consultări oficiale. Criticile sunt împărtășite și de confederațiile din Asia, America de Sud și America de Nord și Centrală.

Planul prevede vânzarea unui pachet de 20% din activitățile comerciale ale competițiilor FIFA către investitori privați, grupul fiind condus de fondul Thrive Eternal, controlat de Joshua Kushner, cumnatul Ivankăi Trump, fiica președintelui american Donald Trump.

Printre cele mai categorice reacții s-a numărat cea a fostului președinte al Federației Engleze de Fotbal, David Bernstein, care a declarat că Anglia ar trebui „să se retragă” de la Cupa Mondială dacă planul lui Gianni Infantino va fi aprobat.

O astfel de decizie este considerată însă extremă. Trei dintre semifinalistele Cupei Mondiale din 2026 provin din UEFA, iar o retragere a federațiilor europene ar afecta grav viabilitatea financiară a competiției.

Există însă și voci favorabile proiectului. Președintele Federației Cehe, David Trunda, a declarat că vede „beneficii pragmatice pentru fotbalul ceh”.

FIFA: „O oportunitate, nu o obligație”

În fața criticilor, FIFA a publicat în seara zilei de miercuri un document de opt pagini în care își justifică proiectul. Forul mondial susține că prea puțin din valoarea comercială tot mai mare a fotbalului ajunge la federațiile care au cea mai mare nevoie de finanțare.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat inițiativa într-un mesaj video. „Este o ofertă, nu o obligație. Face parte dintr-un proces democratic, un proces de consultare și, mai presus de toate, este o oportunitate, nu o obligație”, a spus Infantino.

El a descris proiectul drept „o oportunitate extraordinară de a accelera dezvoltarea fotbalului la nivel global”.

Potrivit FIFA, fondurile suplimentare ar putea finanța „terenuri mai bune, echipe naționale mai puternice, mai multe oportunități pentru tinerii jucători și un sprijin mai mare pentru fotbalul feminin”.

Forul mondial insistă că investitorii privați „nu vor avea absolut nicio influență” asupra organizării Cupei Mondiale.

Reacții dure din lumea fotbalului

Propunerea FIFA a fost criticată și de alte organizații importante din fotbal. Asociația Ligilor Europene (European Leagues), organizația care reprezintă campionatele profesioniste de pe continent, a calificat proiectul drept „o evoluție nechibzuită și divizivă pentru fotbalul mondial”, subliniind că „Cupa Mondială nu este de vânzare”.

Sindicatul mondial al fotbaliștilor, FIFPRO, a cerut FIFA „să își reconsidere fără întârziere propunerea”, avertizând că transformarea competițiilor în active pentru investiții private ar modifica „fundamental și ireversibil” modul în care funcționează acestea.

Președintele campionatului spaniol de fotbal La Liga, Javier Tebas, l-a acuzat pe Gianni Infantino că încearcă să își asigure sprijin politic înaintea Congresului FIFA din martie.

„Nu pare o reformă. Pare o campanie electorală finanțată cu viitorul fotbalului”, a declarat Tebas. Potrivit acestuia, „competițiile și drepturile comerciale ale FIFA nu sunt patrimoniul personal al lui Infantino”.

Și vicepreședintele Federației Germane de Fotbal, Hans-Joachim Watzke, a criticat inițiativa, pe care a descris-o drept „un atac absolut la adresa fotbalului”.

„S-a depășit o limită. Dacă fotbalul european rămâne unit împotriva acestor planuri, acest lucru va avea o greutate enormă”, a afirmat oficialul german.