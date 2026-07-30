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Planul lui Infantino provoacă revoltă în Europa. Șeful PSG, posibil contracandidat la conducerea FIFA

Oficialii fotbalului european îl iau în calcul pe omul de afaceri qatarez Nasser al-Khelaifi drept posibil contracandidat al lui Gianni Infantino la conducerea FIFA, scrie Politico.
Planul lui Infantino provoacă revoltă în Europa. Șeful PSG, posibil contracandidat la conducerea FIFA
Iulian Moşneagu
30 iul. 2026, 07:44, Sport
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Discuțiile au început după ce planul lui Infantino de a vinde investitorilor privați o parte din drepturile comerciale ale competițiilor FIFA a provocat critici puternice în Europa.

O firmă de investiții apropiată familiei președintelui american Donald Trump s-ar afla într-o poziție favorabilă pentru a beneficia de proiect.

UEFA analizează inclusiv un posibil boicot al Cupei Mondiale

Planul a generat reacții din partea politicienilor și liderilor sportivi europeni, iar UEFA va organiza joi o reuniune de urgență cu reprezentanții celor 55 de federații naționale.

Participanții vor încerca să stabilească o poziție comună, fiind luată în calcul inclusiv posibilitatea unui boicot al următoarei Cupe Mondiale.

În același timp, liderii fotbalului european caută un candidat care să îl înfrunte pe Infantino, care vrea să obțină în martie un al treilea mandat complet de președinte al FIFA.

Nasser al-Khelaifi, posibil contracandidat al lui Infantino

Nasser al-Khelaifi este considerat un candidat serios. Discuțiile despre o posibilă candidatură a acestuia au început în timpul Cupei Mondiale de luna trecută, scrie Politico, citând trei oficiali de rang înalt din fotbalul internațional.

Al-Khelaifi este președintele clubului Paris Saint-Germain, conduce European Football Clubs, organizația care reprezintă cluburile de pe continent, și este președintele grupului media beIN.

Al-Khelaifi este considerat unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din fotbalul european. Sub conducerea sa, Paris Saint-Germain cunoaște cea mai bună perioadă din istoria clubului și a devenit una dintre cele mai puternice echipe din Europa.

El a preluat și conducerea organizației cluburilor europene în aprilie 2021, după ce 12 dintre cele mai importante cluburi de pe continent au încercat să formeze o competiție separată, numită Super Liga.

Un reprezentant al lui al-Khelaifi a negat însă miercuri seară că acesta ar fi interesat de conducerea FIFA.

„Nasser nu are absolut nicio ambiție, nicio intenție și niciun interes pentru funcția din cadrul FIFA și va continua să sprijine discret toate instituțiile fotbalului mondial și european”, a transmis reprezentantul acestuia.

FIFA le-a transmis miercuri federațiilor membre că au termen până pe 19 septembrie pentru a susține proiectul lui Infantino.

FIFA vrea să vândă investitorilor 20% din noua companie

Planul prevede înființarea unei companii numite FIFA Forward Enterprise, care ar urma să preia și să administreze drepturile comerciale ale competițiilor FIFA. Este vorba despre drepturile de televizare, sponsorizări, bilete, licențe și alte activități comerciale.

Cea mai controversată parte a proiectului este vânzarea către investitori privați a unei participații de 20% din noua companie. Afacerea ar fi evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Principalul investitor ar urma să fie o firmă de capital de risc condusă de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

FIFA susține că va păstra controlul asupra noii companii, iar investitorii vor avea doar participații minoritare, fără putere de decizie. Potrivit forului mondial, tranzacția ar aduce miliarde de dolari care ar putea fi redistribuite în fotbal.

La Congresul FIFA organizat în aprilie la Vancouver, Infantino a anunțat că intenționează să candideze pentru un nou mandat de patru ani în 2027.

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