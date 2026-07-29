Universitatea Craiova-Levski Sofia 2-2. Craiova, eliminată în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor

Fluier final. Partida Universitatea Craiova-Levski Sofia s-a încheiat cu scorul de 2-2

Min.90 sunt anunțate 5 minute de prelungiri

Min.86 cartonaș galben Adrian Rus de la Universitatea Craiova

Min. 56 cartonaș galben Bouras de la Levski Sofia

UPDATE: Min.46 GOL Universitatea Craiova. A înscris Adrian Rus. Scorul Universitatea Craiova-Levski Sofia este 2-2

Min. 45+2. S-a încheiat prima repriză, cu scorul 1-2

UPDATE: Min 45+1 GOL Universitatea Craiova. Înscrie Bancu. Universitatea Craiova-Levski Sofia este 1-2

UPDATE: Min 16. GOL Levski Sofia. Scorul partidei Universitatea Craiova-Levski Sofia este 0-2. A marcat Aldair Neves

UPDATE: Min.13 GOL Levski Sofia, înscrie Everton Bala. Scorul devine Universitatea Craiova-Levski Sofia 0-1

Min.9 cartonaș galben, Serafimov de la Levski Sofia

UPDATE 20:30 A început meciul!

Echipele de start:

Universitatea Craiova (1-3-4-3): 21. Popescu – 24. Stevanović, 28. Rus, 6. Screciu – 17. Mora, 20. Cicâldău, 5. Mekvabishvili, 11. Bancu – 30. Matei, 7. Nsimba, 10. Baiaram. Antrenor: Filipe Coelho

Rezerve: 1. Maxim, 90. Sava – 4. Crețu, 8. Băluţă, 12. Etim, 15. Badelj, 18. Rădulescu, 19. Her. Tavares, 22. Elisor, 23. Samuel Teles, 29. Băsceanu, 38. Muntean

Levski Sofia (1-4-3-3): 92. Vutsov – 21. Aldair Neves, 50. K. Dimitrov, 31. Serafimov, 3. Maicon – 47. Bouras, 19. El Moubarik, 35. Serginho – 11. Oko-Flex, 17. Everton Bala, 7. Reinaldo. Antrenor: Julio Velázquez

Rezerve: 1. O. Vladimirov, 78. Lukov – 4. Makoun, 9. Perea, 10. Mitkov, 12. Sangare, 18. Trdin, 20. Alex Centelles, 22. Soula, 27. Kusso, 28. Stoyanchov, 77. Raychev

Universitatea Craiova are nevoie de o victorie pentru a rămâne în cursa pentru calificarea în turul al treilea preliminar al competiției. Dacă va trece de Levski Sofia, formația antrenată de Filipe Coelho va întâlni învingătoarea dublei dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan), ciprioții câștigând prima manșă cu 1-0.

O eventuală calificare în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor ar asigura Universității Craiova și prezența în faza ligii UEFA Conference League, indiferent de rezultatele din rundele preliminare următoare.

În cazul eliminării de către Levski Sofia, formația din Bănie își va continua parcursul european în turul al treilea preliminar al UEFA Europa League, unde ar întâlni echipa finlandeză KuPS Kuopio.

Formația finlandeză a fost eliminată, marți seară, din preliminariile Ligii Campionilor de Sabah FK (Azerbaidjan), după două înfrângeri, 0-1 în deplasare și 0-2 pe teren propriu. Miza dublei cu KuPS ar fi calificarea în play-off-ul Europa League.

Coelho: „Cel mai important meci pentru noi”

Pentru meciul de miercuri seară, antrenorul echipei Universitatea Craiova, Filipe Coelho, nu se va putea baza pe Assad Al-Hamlawi, indisponibil, și nici pe fundașul Oleksander Romanchuk, care a suferit o ruptură musculară și va lipsi o perioadă mai lungă.

Partida va fi arbitrată de italianul Matteo Marcenaro, ajutat la cele două linii de Davide Imperiale și Andrea Zingarelli. În camera VAR se vor afla Luca Pairetto și Aleandro Di Paolo.

Înaintea confruntării, Filipe Coelho a declarat că acesta este „cel mai important” meci al echipei.

„Este cel mai important meci pentru noi. Știm că trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Sper ca în cele 90 de minute să întoarcem scorul. Trebuie să jucăm și să avem un control emoțional foarte bun. Nu avem nimic de pierdut”, a afirmat tehnicianul portughez la conferința de presă premergătoare partidei.

Înaintea returului, cele două echipe vin după rezultate diferite în campionatele interne. Universitatea Craiova a fost învinsă cu 1-5 de Dinamo, în timp ce Levski Sofia a câștigat cu 2-1 meciul disputat împotriva formației Lokomotiv Moscova.