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Dinamo a spulberat campioana! „Câinii” au învins Universitatea Craiova cu 5-1, într-un derby cu eliminare și intervenții VAR

Dinamo București a obținut prima victorie din noul sezon al Superligii, după ce a învins categoric campioana Universitatea Craiova, scor 5-1, sâmbătă seara, pe Stadionul „Arcul de Triumf”. Partida din etapa a doua a avut șase goluri, o eliminare, două reușite analizate îndelung de VAR și un moment în care jocul a fost întrerupt după ce Steven Nsimba a reclamat scandări rasiste din tribune.
Dinamo a spulberat campioana! „Câinii” au învins Universitatea Craiova cu 5-1, într-un derby cu eliminare și intervenții VAR
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Gabriel Negreanu
25 iul. 2026, 22:38, Sport
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Alberto Soro, Alexandru Musi, Alexandru Pop, Cătălin Cîrjan și Martín Pascual au marcat pentru formația antrenată de Nuno Campos. Golul de onoare al oltenilor a fost înscris de Steven Nsimba.

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Dinamo a profitat de erorile campioanei

Formația bucureșteană a deschis scorul în minutul 8, în urma unui corner executat de Cătălin Cîrjan. Raul Opruț a recentrat, Alexandru Pop a deviat cu capul, iar Alberto Soro a trimis mingea în poartă din apropiere.

Universitatea Craiova a avut două oportunități importante prin Nsimba și David Matei, însă portarul Alaa Bellaarouch a intervenit salvator de fiecare dată.

Dinamo a făcut 2-0 în minutul 29, după o gafă uriașă a debutantului Ronaldo Webster. Fundașul oltenilor a greșit pasa spre propriul portar, Danny Armstrong a interceptat, iar Alexandru Musi a înscris fără probleme.

În minutul 43, Musi a trimis din nou mingea în plasă, însă golul a fost anulat după intervenția VAR pentru un henț comis de atacantul dinamovist.

Craiova a rămas în zece înaintea pauzei

În prelungirile primei reprize, Juraj Badelj l-a faultat pe Musi în postura de ultim apărător. Istvan Kovacs a acordat inițial penalty, dar, după analiza VAR, a mutat lovitura în afara careului. Cartonașul roșu acordat fundașului Craiovei a rămas însă valabil, iar campioana a evoluat în inferioritate numerică întreaga repriză secundă.

Chiar și în zece jucători, oltenii au redus diferența în minutul 50. Nsimba a profitat de ezitările lui Pascual și Stoinov și a înscris spectaculos, cu un șut la vinclu.

Craiova a fost aproape de 2-2 câteva minute mai târziu, dar Bellaarouch a respins execuția periculoasă a lui Teles.

Dinamo s-a dezlănțuit în repriza secundă

Alexandru Pop a refăcut avantajul de două goluri în minutul 59. Reușita a fost anulată inițial pentru ofsaid, însă Istvan Kovacs a validat golul după verificarea VAR.

În minutul 76, Carlos Mora a comis henț în careu, iar Cătălin Cîrjan a transformat lovitura de la 11 metri pentru 4-1. Scorul final a fost stabilit în minutul 90+3 de Martín Pascual, care a trimis mingea în poartă și a încheiat una dintre cele mai categorice victorii recente ale dinamoviștilor într-un derby.

La meci au asistat 7.128 de spectatori, potrivit cifrei oficiale anunțate de Dinamo.

Meci întrerupt după ce Nsimba a reclamat scandări rasiste

Partida a fost oprită pentru scurt timp în prima repriză, după ce Steven Nsimba s-a îndreptat spre arbitrul Istvan Kovacs și a reclamat scandări cu caracter rasist venite din tribune.

Arbitrul a întrerupt jocul, iar crainicul stadionului le-a cerut spectatorilor să înceteze astfel de manifestări. Meciul a fost reluat după transmiterea avertismentului.

Prima victorie a lui Nuno Campos la Dinamo

Succesul reprezintă prima victorie oficială a antrenorului Nuno Campos pe banca lui Dinamo. Bucureștenii pierduseră în prima etapă, scor 0-1, în deplasarea cu Petrolul Ploiești.

Dinamo a încheiat totodată o serie de opt meciuri directe fără victorie împotriva Universității Craiova. Oltenii câștigaseră cinci dintre acestea, iar alte trei se terminaseră la egalitate.

Universitatea Craiova începuse campionatul cu o victorie categorică, 4-0 cu UTA Arad, dar venea și după înfrângerea cu 0-1 suferită la Sofia, împotriva lui Levski, în prima manșă a turului secund preliminar al Ligii Campionilor. Returul european este programat miercuri, la Craiova.

Dinamo – Universitatea Craiova 5-1

Au marcat: Soro 8’, Musi 29’, Pop 59’, Cîrjan 76’ – penalty, Pascual 90+3’ / Nsimba 50’.

Eliminat: Badelj 45+6’.

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