CCA, despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – Dinamo: Decizia de a acorda golul este corectă

Potrivit analizei video prezentate de președintele CCA, Kyros Vassaras, golul marcat de jucătorul Craioveni, Steven Nsimba, în minutul 90+1, la scorul de 1-1, a fost corect validat. Totuși, acesta a recunoscut că, premergător fazei care a dus la înscrierea golului, Nsimba a fost în poziție de ofsaid, pe care arbitrul asistent numărul 2 nu a detectat-o.

„Cu mult înainte ca echipa Craiova să marcheze un gol, jucătorul acesteia a primit mingea dintr-o poziție de ofsaid. Din păcate, nu a fost detectată de arbitrul asistent numărul 2. Apoi, un fundaș al lui Dinamo, sub presiune, respinge mingea, trimițând-o către un coechipier, care apoi o joacă la câțiva metri către un jucător al Craiovei. Dacă în acel moment jucătorul Craiovei ar fi creat imediat o acțiune de progres a mingii către un coechipier, în interiorul sau în apropierea suprafeței de pedeapsă adverse, atunci, deoarece s-ar fi marcat un gol, VAR ar fi chemat arbitrul pentru o revedea pe monitor”, a transmis șeful CCA.

Acesta a mai spus că, potrivit protocolului VAR, stabilirea punctului în care începe faza de atac (APP) este subiectivă și necesită decizia arbitrului.

„Așadar, în acest caz, din cauza lipsei unui control clar al posesiei din partea echipei în apărare, adversarii ar fi marcat în aceeași APP, iar golul ar fi trebuit anulat prin decizia finală a arbitrului pentru ofsaid”, a spus acesta.

Oficialul precizează, însă, că a fost inițiată o nouă fază de atac

„Faza continuă, iar echipa aflată în atac intră din nou în posesia mingii. Urmează o posesie lungă fără un atac direct către poarta adverse. Prin urmare, este necesar un nou APP în condițiile menționate. Ulterior, un jucător al echipei aflate în atac execută o pasă lungă. Mingea parcurge aproximativ 25 de metri, după care echipa creează un atac și marchează un gol fără nicio abatere sau ofsaid, în cadrul acestui nou APP”, a spus el.

Concluzia CCA este clară în această situație.

„Decizia de a valida golul marcat în noul APP este corectă și conformă cu protocolul VAR. VAR nu are voie să intervină pentru nicio posibilă abatere anterioară începerii noului APP”, afirmă Vassaras.

„Această analiză publică a situațiilor care ridică semne de întrebare este în concordanță cu obiectivele CCA privind transparența procesului decizional, atât pe terenul de joc, cât și în camera VAR. În același timp, considerăm regretabil faptul că, în spațiul public, sunt validate opinii care nu sunt în concordanță cu Legile Jocului, reglementările în vigoare și protocolul VAR”, a încheiat Kyros Vassaras.