Prima pagină » Sport » CCA, despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – Dinamo: Decizia de a acorda golul este corectă

CCA, despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – Dinamo: Decizia de a acorda golul este corectă

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a prezentat luni o analiză oficială privind faza premergătoare golului doi marcat de Universitatea Craiova în meciul cu Dinamo, care a adus victoria echipei oltene, precizând că decizia acordării golului a fost corectă, chiar dacă Nsimba a fost anterior în ofsaid.
CCA, despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova - Dinamo: Decizia de a acorda golul este corectă
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
04 mai 2026, 18:06, Sport

Potrivit analizei video prezentate de președintele CCA, Kyros Vassaras, golul marcat de jucătorul Craioveni, Steven Nsimba, în minutul 90+1, la scorul de 1-1, a fost corect validat. Totuși, acesta a recunoscut că, premergător fazei care a dus la înscrierea golului, Nsimba a fost în poziție de ofsaid, pe care arbitrul asistent numărul 2 nu a detectat-o.

„Cu mult înainte ca echipa Craiova să marcheze un gol, jucătorul acesteia a primit mingea dintr-o poziție de ofsaid. Din păcate, nu a fost detectată de arbitrul asistent numărul 2. Apoi, un fundaș al lui Dinamo, sub presiune, respinge mingea, trimițând-o către un coechipier, care apoi o joacă la câțiva metri către un jucător al Craiovei. Dacă în acel moment jucătorul Craiovei ar fi creat imediat o acțiune de progres a mingii către un coechipier, în interiorul sau în apropierea suprafeței de pedeapsă adverse, atunci, deoarece s-ar fi marcat un gol, VAR ar fi chemat arbitrul pentru o revedea pe monitor”, a transmis șeful CCA.

Acesta a mai spus că, potrivit protocolului VAR, stabilirea punctului în care începe faza de atac (APP) este subiectivă și necesită decizia arbitrului.

„Așadar, în acest caz, din cauza lipsei unui control clar al posesiei din partea echipei în apărare, adversarii ar fi marcat în aceeași APP, iar golul ar fi trebuit anulat prin decizia finală a arbitrului pentru ofsaid”, a spus acesta.

Oficialul precizează, însă, că a fost inițiată o nouă fază de atac

„Faza continuă, iar echipa aflată în atac intră din nou în posesia mingii. Urmează o posesie lungă fără un atac direct către poarta adverse. Prin urmare, este necesar un nou APP în condițiile menționate. Ulterior, un jucător al echipei aflate în atac execută o pasă lungă. Mingea parcurge aproximativ 25 de metri, după care echipa creează un atac și marchează un gol fără nicio abatere sau ofsaid, în cadrul acestui nou APP”, a spus el.

Concluzia CCA este clară în această situație.

„Decizia de a valida golul marcat în noul APP este corectă și conformă cu protocolul VAR. VAR nu are voie să intervină pentru nicio posibilă abatere anterioară începerii noului APP”, afirmă Vassaras.

„Această analiză publică a situațiilor care ridică semne de întrebare este în concordanță cu obiectivele CCA privind transparența procesului decizional, atât pe terenul de joc, cât și în camera VAR. În același timp, considerăm regretabil faptul că, în spațiul public, sunt validate opinii care nu sunt în concordanță cu Legile Jocului, reglementările în vigoare și protocolul VAR”, a încheiat Kyros Vassaras.

Recomandarea video

Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții
G4Media
Stenograme „NUCLEARE” din ședința PSD, înainte de moțiune: „Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”
Gandul
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cine pierde de pe urma războiului lui Trump? Statele Unite plătesc ca să scape de surplusul de gaze în timp ce Europa este lovită dur de blocarea Strâmtorii Ormuz
Libertatea
Boala autoimună care are ca simptom schimbarea vocii sau vocea răgușită. Aproximativ 143.000 de români sunt afectați
CSID
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor