Biletele destinate suporterilor români pentru partida amicală dintre Georgia și România vor fi puse în vânzare online începând de sâmbătă, 2 mai, a anunțat vineri Federația Română de Fotbal.
FRF anunță că biletele pentru meciul echipei naționale, din deplasare, cu Georgia vor fi disponibile începând de sâmbătă, 2 mai
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
01 mai 2026, 17:49, Sport

Meciul echipei naționale cu Georgia se va disputa marți, 2 iunie, de la ora 20:00, la Mikheil Meskhi Stadium din Tbilisi.

Tichetele rezervate fanilor români vor putea fi cumpărate prin intermediul site-ului partenerului federației georgiene, printr-un link special dedicat suporterilor oaspeți.

Prețul unui bilet este de aproximativ 66 de lei. Locurile alocate galeriei României sunt în sectoarele 29 și 30 ale stadionului.

În total, pentru fanii români sunt disponibile 1.326 de bilete.

Potrivit organizatorilor, la fiecare comandă vor putea fi achiziționate maximum patru bilete.

Tichetele vor fi personalizate cu nume, prenume, data nașterii, număr de telefon și adresă.

De asemenea, accesul pe stadion se va face doar pe baza unui bilet valid, indiferent de vârsta spectatorului.

Meciul cu Georgia va reprezenta debutul noului selecționer Gheorghe Hagi în al doilea său mandat pe banca tehnică a echipei naționale.

